Профессор Синклер объяснил, как по ногтям определить, что организм стареет слишком быстро

Календарный возраст не всегда отражает реальность, уверены специалисты. Порой биологический возраст отличается от цифр в паспорте, и это можно легко проверить.На биологический возраст человека влияет очень много факторов — от генетики до привычек и образа жизни. И если свой истинный возраст мы никак изменить не можем, то на скорость старения в силах повлиять каждый. Никакого секрета, все банально и просто: сбалансировано питаться, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек, заниматься умственной и физической нагрузкой.Доктор Дэвид Синклер — профессор генетики Гарвардской медицинской школы. Он посвятил свою карьеру изучению того, почему мы стареем и как этот процесс можно отследить и замедлить.По словам профессора, есть много критериев, по которым можно отследить, что биологический возраст опережает календарный. И самый простой способ — это понаблюдать за ростом ногтей.Ученые проводили исследования на собаках, которые показали: у молодых особей ногти растут очень быстро. Аналогичная ситуация и у людей. Примерно до 30 лет линейный рост ногтей увеличивался как у мужчин, так и у женщин.Однако после 25-30 лет ногти начинали расти медленнее. Этот показатель снижается примерно на 0,5% каждый год. Да, цифры малы, но если размышлять десятилетиями? Были люди, которые отслеживали эти показатели, такие эксперименты известны науке, говорит генетик Дэвид Синклер.Профессор не призывает брать линейку, мерить ногтевую пластину и вести дневник роста. Достаточно задать себе вопрос: «Как давно я подстригал ногти?» Если вы делаете маникюр часто, а лак на ногтях отрастает буквально за неделю, то это отличные новости! Выходит, ваш организм молод и биологический возраст не обгоняет календарный.В случае если ногти растут медленно, вы уже не помните, когда последний раз брали в руки маникюрный набор, то это тревожный звоночек. Высока вероятность, что ваш организм стареет слишком быстро, пора его омолаживать.

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