Профессор Синклер объяснил, как по ногтям определить, что организм стареет слишком быстро
На биологический возраст человека влияет очень много факторов — от генетики до привычек и образа жизни. И если свой истинный возраст мы никак изменить не можем, то на скорость старения в силах повлиять каждый. Никакого секрета, все банально и просто: сбалансировано питаться, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек, заниматься умственной и физической нагрузкой.
Доктор Дэвид Синклер — профессор генетики Гарвардской медицинской школы. Он посвятил свою карьеру изучению того, почему мы стареем и как этот процесс можно отследить и замедлить.
По словам профессора, есть много критериев, по которым можно отследить, что биологический возраст опережает календарный. И самый простой способ — это понаблюдать за ростом ногтей.
Ученые проводили исследования на собаках, которые показали: у молодых особей ногти растут очень быстро. Аналогичная ситуация и у людей. Примерно до 30 лет линейный рост ногтей увеличивался как у мужчин, так и у женщин.
Однако после 25-30 лет ногти начинали расти медленнее. Этот показатель снижается примерно на 0,5% каждый год. Да, цифры малы, но если размышлять десятилетиями? Были люди, которые отслеживали эти показатели, такие эксперименты известны науке, говорит генетик Дэвид Синклер.
Профессор не призывает брать линейку, мерить ногтевую пластину и вести дневник роста. Достаточно задать себе вопрос: «Как давно я подстригал ногти?» Если вы делаете маникюр часто, а лак на ногтях отрастает буквально за неделю, то это отличные новости! Выходит, ваш организм молод и биологический возраст не обгоняет календарный.
В случае если ногти растут медленно, вы уже не помните, когда последний раз брали в руки маникюрный набор, то это тревожный звоночек. Высока вероятность, что ваш организм стареет слишком быстро, пора его омолаживать.
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