Опухоли, стресс или инфекции: что может вызвать приступы судорог при отсутствии эпилепсии

Судорожные приступы, напоминающие эпилепсию, но не связанные с ней, могут объясняться разными причинами, начиная от психологических расстройств и заканчивая серьезными неврологическими или метаболическими нарушениями.Судорожные приступы — это внезапные, неконтролируемые сокращения мышц, которые могут сопровождаться потерей сознания, нарушением двигательных функций и другими неблагополучными симптомами. Часто такие приступы ассоциируются с эпилепсией, однако они могут возникать и при отсутствии заболевания. Что их может вызывать, MedikForum.ru выяснил в разговоре с неврологом Александрой Алехиной.Психогенные приступы (псевдоэпилептические приступы). Одной из наиболее распространенных причин неэпилептических судорог являются психогенные приступы, также известные как псевдоэпилептические или конверсионные. Они возникают на фоне психологических или эмоциональных расстройств, таких как тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или истерия.«Свойственные эпилепсии приступы судорог вызываются чрезмерной электрической активностью в мозге, которая отсутствует, когда возникают психогенные приступы — электроэнцефалограмма в их случае не показывает характерных изменений. Такие приступы часто возникают в ответ на стрессовые ситуации или травмирующие события — это является своеобразной реакцией организма на имеющийся внутренний конфликт или очень сильное эмоциональное напряжение».Метаболические нарушения. Еще одно объяснение судорог, возникающих при отсутствии эпилепсии, — нарушения обмена веществ в организме, например, обусловленные дисбалансом сахара или электролитов в крови:Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови);Гипергликемия (высокий уровень сахара);Гипонатриемия (низкий уровень натрия);Гипокалиемия (низкий уровень калия);Гипокальциемия (низкий уровень кальция).Также к метаболическим причинам относятся последствия печеночной или почечной недостаточности: например, накопление в организме токсичных веществ, влияющих на работу нервной системы, — их чрезмерная концентрация тоже способствует появлению судорог.Неврологические заболевания. Вызывать судорожные приступы может мигрень с аурой, которая напоминает эпилепсию многими своими проявлениями. Кроме того, судороги часто возникают при развитии ТИА — транзиторной ишемической атаки, которая представляет собой временное нарушение кровоснабжения мозга (так называемый микроинсульт).«Другие неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз, опухоли головного мозга или черепно-мозговые травмы, тоже способны провоцировать судорожные приступы. При их возникновении крайне важно проводить тщательное обследование».Воздействие токсинов. Отравление токсическими веществами (включая алкоголь, наркотики или лекарственные препараты) может вызывать судороги, когда в организм такие токсины проникают в повышенной концентрации и начинают оказывать воздействие на мозг.«Например, довольно часто судорогами сопровождается алкогольная абстиненция (синдром отмены), особенно у людей, которые длительное время злоупотребляли спиртным. Некоторые промышленные химикаты, такие как свинец или ртуть, могут вызывать судороги при длительном воздействии».Инфекционные заболевания. Менингит и энцефалит относятся к инфекциям, поражающим центральную нервную систему. Эти заболевания сопровождаются воспалением мозговых оболочек или тканей мозга, которое может вести к нарушению электрической активности и, как следствие, к появлению судорог. В таких случаях судорожные приступы обычно сопровождаются другими симптомами: высокой температурой, головной болью, тошнотой, рвотой.Сердечно-сосудистые нарушения. Судорожные приступы в их случае являются вторичным симптомом.«Вызывать судорожные приступы могут аритмии, инфаркт миокарда или инсульт. При их развитии нарушается кровоснабжение мозга, что ведет к гипоксии (недостаток кислорода) — в связи с этим и возникают судороги».Функциональные нарушения. Иногда судорожные приступы вызываются функциональными нарушениями работы мозга, не связанными с органическими поражениями. Например, синкопальные состояния (обмороки) могут сопровождаться судорогами из-за временного нарушения кровоснабжения мозга. Также к функциональным причинам относятся нарушения сна: например, сомнамбулизм (лунатизм), которому бывают свойственны судорожные движения.«Возникающие у человека судорожные приступы всегда требуют тщательной диагностики и уточнения их истинной причины. Поэтому всем, кто сталкивается с подобной проблемой, необходимо обращаться к врачу — только специалист может определить, что именно вызывает судороги, и предложить эффективные методы лечения».

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