Daily Mail: посторонний запах в носу может возникать из-за опухоли в мозге

Посторонние запахи в носу могут быть вызваны длительным воспалением или инфекцией, а также полипами и опухолями мозга. Об этом рассказала британский терапевт Элли Кэннон.Врач объяснила, что потеря обоняния или изменения в его работе могут быть следствием перенесенного COVID-19 и других простудных заболеваний. Чаще всего люди ощущают, что в носу «застревают» запахи химических веществ, испорченной еды или дыма.Закупорка дыхательных путей также может привести к скоплению застоявшегося воздуха, что, в свою очередь, способствует проникновению инфекций, воспалению, и, как следствие, возникновению неприятных запахов.Доктор Кэннон уточнила, что опасными причинами изменения обоняния могут быть опухоли в мозге или носу.Чтобы исключить такую вероятность, рекомендуется пройти МРТ головного мозга, а также обследование ушей, горла и носа. Однако, чаще всего появление посторонних запахов вызвано доброкачественными новообразованиями, называемыми полипами, или хроническим синуситом.

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