Возможна у молодых: когда впервые возникает стенокардия и почему она так опасна
Стенокардия является состоянием, которое во многих случаях проявляется дискомфортом или болью в груди, и возникает в ситуациях, когда сердце начинает испытывать нехватку необходимого ему кислорода.
«Обычно болевые приступы стенокардии возникают, когда потребность сердца в кислороде превышает его поступление – например, это может происходить в моменты интенсивных физических нагрузок или стресса. Основная причина подобной нехватки кислорода – атеросклероз коронарных артерий, сужающий их просвет и ограничивающий кровоток, идущий к сердечной мышце», - отметил в комментарии для MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.
В каком возрасте может впервые проявиться стенокардия? Наиболее распространенным периодом первого проявления стенокардии является средний возраст: 40–60 лет. У мужчин риск заполучить ее резко возрастает после 45 лет, у женщин – после 55 лет, когда заканчивается менопауза и ощутимо снижается уровень эстрогенов, защищающих сосуды.
Что важно знать: стенокардия не является «болезнью стариков», ее развитие возможно даже в молодом возрасте.
«У молодых людей стенокардия часто бывает обусловлена спазмом коронарных артерий или врожденными аномалиями сосудов».
Что увеличивает риск возникновения стенокардии в молодом возрасте до 40 лет:
Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям;
Курение;
Ожирение;
Сахарный диабет;
Малоподвижный образ жизни;
Хронический стресс.
При каких обстоятельствах может впервые проявиться стенокардия?
Подъем по лестнице;
Быстрая ходьба (особенно в холодную погоду);
Занятия спортом;
Сильное волнение, тревога;
Переедание (особенно тяжелой, жирной пищи);
Воздействие резких перепадов температур (выход из теплого помещения на холод, вдыхание морозного воздуха);
Употребление алкоголя
Резкая смена положения тела (например, вставание с кровати утром).
Типичные симптомы стенокардии. Для этого состояния характерен болевой синдром.
«Интенсивность боли может варьироваться от достаточно легкого дискомфорта до крайне сильного, невыносимого ощущения. Длительность приступа стенокардии обычно составляет от 2 до 15 минут. Если боль длится дольше, это может указывать на инфаркт миокарда».
Боль ощущается за грудиной (в центре грудной клетки).
Возникает чувство тяжести или сдавливания в груди;
Боль отдает в другие части тела: левую руку, плечо, предплечье или кисть, в шею или нижнюю челюсть, в спину (между лопатками) или в верхнюю часть живота (может имитировать изжогу или проблемы с желудком);
Ощущается одышка;
Возникает резкая слабость, головокружение;
Усиливается потливость;
Чувствуется тошнота.
Нетипичное проявление: без боли. Стенокардия может проявляться без выраженной боли в груди – в этом случае могут лишь ощущаться некоторая тяжесть или жжение, общая слабость, недомогание, дискомфорт в животе. К такому нетипичному проявлению патологии особенно часто бывают склонны женщины.
«Еще одно нетипичное свойство стенокардии заключается в том, что иногда она возникает не в связи с нагрузками, а в состоянии покоя или во время сна – этому может поспособствовать снижение артериального давления и замедление кровотока, либо спазм коронарных артерий. Если такая стенокардия повторяется, для человека резко возрастает вероятность инфаркта, подобная патология требует немедленного обращения к врачу».
Почему стенокардия – это очень опасно. Медики предупреждают: данное состояние – не просто боль в груди или некий дискомфорт. Стенокардия несет серьезные риски для здоровья, ее появление требует обследования и лечения.
Вот основные опасности, связанные с развитием стенокардии:
Возникает подверженность инфаркту миокарда, который может вызвать необратимое повреждение сердца или стать причиной смерти.
Происходит прогрессирование ишемической болезни сердца: если стенокардия не лечится, возникает критическое ухудшению кровоснабжения сердца.
Развивается сердечная недостаточность: постоянное кислородное голодание сердечной мышцы ведет к снижению насосной функции сердца.
Нарушается сердечный ритм (возникает аритмия).
«Ишемия миокарда, вызванная стенокардией, может спровоцировать опасные аритмии, такие как фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия. Эти состояния могут привести к внезапной остановке сердца и смерти, если человеку не оказать своевременную помощь».
Когда вызывать скорую помощь:
Возникший приступ стенокардии должен пройти через несколько минут после прекращения физической нагрузки, отдыха, или после приема нитроглицерина (в течение 1-2 минут) – если этого не происходит, нужно звонить медикам.
Во время приступа стенокардии у человека возникают сильнейшая слабость, потливость, тошнота, головокружение, обморочное состояние.
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