Возможна у молодых: когда впервые возникает стенокардия и почему она так опасна

Стенокардия — это одно из самых распространенных проявлений ишемической болезни сердца (ИБС).Стенокардия является состоянием, которое во многих случаях проявляется дискомфортом или болью в груди, и возникает в ситуациях, когда сердце начинает испытывать нехватку необходимого ему кислорода.«Обычно болевые приступы стенокардии возникают, когда потребность сердца в кислороде превышает его поступление – например, это может происходить в моменты интенсивных физических нагрузок или стресса. Основная причина подобной нехватки кислорода – атеросклероз коронарных артерий, сужающий их просвет и ограничивающий кровоток, идущий к сердечной мышце», - отметил в комментарии для MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.В каком возрасте может впервые проявиться стенокардия? Наиболее распространенным периодом первого проявления стенокардии является средний возраст: 40–60 лет. У мужчин риск заполучить ее резко возрастает после 45 лет, у женщин – после 55 лет, когда заканчивается менопауза и ощутимо снижается уровень эстрогенов, защищающих сосуды.Что важно знать: стенокардия не является «болезнью стариков», ее развитие возможно даже в молодом возрасте.«У молодых людей стенокардия часто бывает обусловлена спазмом коронарных артерий или врожденными аномалиями сосудов».Что увеличивает риск возникновения стенокардии в молодом возрасте до 40 лет:Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям;Курение;Ожирение;Сахарный диабет;Малоподвижный образ жизни;Хронический стресс.При каких обстоятельствах может впервые проявиться стенокардия?Подъем по лестнице;Быстрая ходьба (особенно в холодную погоду);Занятия спортом;Сильное волнение, тревога;Переедание (особенно тяжелой, жирной пищи);Воздействие резких перепадов температур (выход из теплого помещения на холод, вдыхание морозного воздуха);Употребление алкоголяРезкая смена положения тела (например, вставание с кровати утром).Типичные симптомы стенокардии. Для этого состояния характерен болевой синдром.«Интенсивность боли может варьироваться от достаточно легкого дискомфорта до крайне сильного, невыносимого ощущения. Длительность приступа стенокардии обычно составляет от 2 до 15 минут. Если боль длится дольше, это может указывать на инфаркт миокарда».Боль ощущается за грудиной (в центре грудной клетки).Возникает чувство тяжести или сдавливания в груди;Боль отдает в другие части тела: левую руку, плечо, предплечье или кисть, в шею или нижнюю челюсть, в спину (между лопатками) или в верхнюю часть живота (может имитировать изжогу или проблемы с желудком);Ощущается одышка;Возникает резкая слабость, головокружение;Усиливается потливость;Чувствуется тошнота.Нетипичное проявление: без боли. Стенокардия может проявляться без выраженной боли в груди – в этом случае могут лишь ощущаться некоторая тяжесть или жжение, общая слабость, недомогание, дискомфорт в животе. К такому нетипичному проявлению патологии особенно часто бывают склонны женщины.«Еще одно нетипичное свойство стенокардии заключается в том, что иногда она возникает не в связи с нагрузками, а в состоянии покоя или во время сна – этому может поспособствовать снижение артериального давления и замедление кровотока, либо спазм коронарных артерий. Если такая стенокардия повторяется, для человека резко возрастает вероятность инфаркта, подобная патология требует немедленного обращения к врачу».Почему стенокардия – это очень опасно. Медики предупреждают: данное состояние – не просто боль в груди или некий дискомфорт. Стенокардия несет серьезные риски для здоровья, ее появление требует обследования и лечения.Вот основные опасности, связанные с развитием стенокардии:Возникает подверженность инфаркту миокарда, который может вызвать необратимое повреждение сердца или стать причиной смерти.Происходит прогрессирование ишемической болезни сердца: если стенокардия не лечится, возникает критическое ухудшению кровоснабжения сердца.Развивается сердечная недостаточность: постоянное кислородное голодание сердечной мышцы ведет к снижению насосной функции сердца.Нарушается сердечный ритм (возникает аритмия).«Ишемия миокарда, вызванная стенокардией, может спровоцировать опасные аритмии, такие как фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия. Эти состояния могут привести к внезапной остановке сердца и смерти, если человеку не оказать своевременную помощь».Когда вызывать скорую помощь:Возникший приступ стенокардии должен пройти через несколько минут после прекращения физической нагрузки, отдыха, или после приема нитроглицерина (в течение 1-2 минут) – если этого не происходит, нужно звонить медикам.Во время приступа стенокардии у человека возникают сильнейшая слабость, потливость, тошнота, головокружение, обморочное состояние.

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