Происходит гормональная перестройка: почему начало весны — сложное для здоровья время
Повышенная усталость, плохой цвет кожи, придающий нам нездоровый вид, головные боли, снижение работоспособности и особенно сильное нежелание заниматься домашними делами, обострение хронических заболеваний, эмоциональное истощение — все эти проблемы становятся актуальными с наступлением весны. Одной из ключевых причин такого ухудшения самочувствия в такое время года становится резкое снижение концентрации витаминов и минералов в организме.
«Зимой наш рацион становится менее разнообразным: в нем особенно сильно ощущается нехватка свежих овощей и фруктов. Те, которые продаются, отличаются недостаточной питательной ценностью из-за длительного хранения. В результате к весне организм серьезно истощает запасы витаминов C, D, группы B, а также таких важных элементов, как железо, магний и цинк», - рассказала в беседе с MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.
Врач отметила, что в условиях дефицита витаминов, макро- и микроэлементов возникают такие негативные симптомы как повышенная утомляемость, сухость кожи и ее подверженность воспалению, ухудшение состояния волос, снижение настроения, апатия.
Помимо этого, на организм влияют перепады температуры и погодные изменения.
«Весенняя погода отличается нестабильностью: резкие перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление, изменения светового дня могут негативно влиять на самочувствие. Особенно восприимчивы к таким изменениям люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, органов дыхания, психики».
Какие недомогания весной свойственны людям, чувствительным к погодным перепадам:
Головные боли;
Боли в суставах;
Колебания артериального давления;
Общая слабость, потеря тонуса;
Эмоциональная подавленность.
Терапевт Андреева напомнила, что в период зимы организм тратит много ресурсов на борьбу с холодом, вирусами и инфекциями. К весне иммунная система часто испытывает напряжение, вызванное такими затратами, и это делает человека более уязвимым перед новыми заболеваниями.
«В этот период активизируются вирусы и патогены, которые могут вызывать простуды, ОРВИ и аллергические реакции».
Серьезным изменением, к которому приходится приспосабливаться в начале весны организму, является увеличение продолжительности светового дня. К нему особенно чувствительна эндокринная система, ответственная за производство гормонов. В организме происходит гормональная перестройка, что отражается на тех аспектах здоровья, которые особенно сильно зависят от гормонального баланса.
Какие симптомы в это время года могут возникать из-за гормональных изменений:
Перепады настроения;
Повышенная раздражительность или плаксивость;
Нарушения сна;
Проблемы с либидо;
Колебания веса;
Проблемы с кожей и волосами.
Также начало весны часто становится периодом обострения хронических заболеваний.
«Весной особенно часто обостряются такие хронические болезни как гастрит, язва желудка, бронхиальная астма, аллергия и кожные патологии. Это во многом связано с ослаблением организма и негативным воздействием внешних факторов».
Чтобы поддержать свой организм в это сложное для здоровья время, важно уделять внимание профилактике болезней, следит за питанием, избегать стрессов и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Что может помочь:
Сбалансированное питание. В рацион следует включать больше свежих овощей, фруктов, зелени, орехов и цельнозерновых продуктов.
Прием добавок. Нужно обсудить с врачом возможный прием витаминных комплексов.
Регулярная физическая активность. Умеренные нагрузки улучшают кровообращение, что помогает укрепить иммунитет и поднять настроение за счет позитивного воздействия на мозг.
Соблюдение режима сна. Нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддерживать естественные биоритмы.
Прогулки на свежем воздухе. Они улучшают адаптацию организма к погодным и климатическим изменениям, положительно влияют на головной мозг и защищают от возникновения эмоциональных проблем.
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