FASEB BioAdvances: рецепторы горечи в коже защищают тело от вредных веществ

Японские ученые из Университета науки Окаямы обнаружили рецепторы горького вкуса в клетках кожи кератиноцитах. Раньше считалось, что подобные структуры есть только в ротовой полости.На языке рецепторы горького вкуса предупреждают организм о потенциально опасных веществах, вызывая чувство отвращения. В коже эти рецепторы выполняют аналогичную функцию, но вместо вкуса они активируют механизмы выведения вредных веществ.Специалисты обнаружили, что рецепторы горького вкуса в кератиноцитах локализуются в эндоплазматическом ретикулуме. Когда рецепторы связываются с вредными веществами, они активируют «насосы», которые выводят эти вещества из клеток, предотвращая их накопление и повреждение кожи.Кожа служит первым барьером, защищающим организм от внешних угроз, таких как токсины и загрязнители. Однако не все вредные вещества могут быть обнаружены рецепторами горького вкуса. В таких случаях токсины накапливаются в клетках, что может привести к воспалению и повреждению кожи.«Искусственная активация рецепторов горького вкуса может запустить естественный процесс детоксикации, выводя накопленные вредные вещества из клеток», — пояснили исследователи.Открытие может привести к созданию новых средств для ухода за кожей, которые активируют рецепторы горького вкуса, усиливая естественные защитные механизмы.

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