Опасно низкий уровень сахара в крови: что может вызвать гипогликемию

Возникновение гипогликемии, при которой снижается уровень сахара в крови, может быть последствием нескольких факторов, от неправильного лечения диабета до серьезных заболеваний внутренних органов.Гипогликемия является состоянием, при котором уровень глюкозы в крови опускается ниже нормальных значений (обычно менее 3,9 ммоль/л). Возникать такое состояние может как у здоровых людей, так и у пациентов с различными заболеваниями. Для самочувствия и здоровья гипогликемия может быть опасной, ведь именно глюкоза является основным источником энергии для клеток организма, особенно для мозга, – на данный факт обратила внимание эндокринолог Антонина Гуреева.По словам врача, наиболее часто такое нарушение провоцирует сахарный диабет. У пациентов с диабетом гипогликемия может возникать в следующих случаях:Передозировка инсулина или сахароснижающих препаратов. Инсулин и некоторые пероральные препараты (например, сульфонилмочевины) могут чрезмерно снижать уровень глюкозы.Пропуск приема пищи после приема лекарств. Если пациент не поест после введения инсулина или приема таблеток, уровень глюкозы может резко упасть.Интенсивная физическая нагрузка. Физическая активность увеличивает потребление глюкозы мышцами, что может существенно снизить ее концетрацию.Имеющееся нарушение функции почек или печени. Эти органы играют ключевую роль в метаболизме лекарств, их дисфункция может привести к накоплению препаратов, вызывающих гипогликемию.Также уровень сахара в крови может резко падать из-за реактивной гипогликемии: в ее случае уровень сахара в крови снижается через несколько часов после еды. Такой дисбаланс может объясняться следующими отклонениями.Нарушение выработки инсулина. У некоторых людей поджелудочная железа вырабатывает избыточное количество инсулина в ответ на прием пищи, что способствует резкому уменьшению содержания глюкозы в крови.Предиабет. Для данного состояния, считающегося предшественником диабета, характерны проблемы с регуляцией уровня сахара, он может быть как очень высоким, так и критически низким.Эндокринные нарушения. Приводить к гипогликемии может надпочечниковая недостаточность – нарушение, вызывающее недостаток кортизола, который участвует в регуляции уровня сахара, а также инсулинома – опухоль поджелудочной железы, вырабатывающая избыточное количество инсулина.Врач напомнила, что способность организма поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови во многом зависит от состояния печени, которая высвобождает и хранит гликоген, сложный углевод, обеспечивающий баланс сахара в крови. При заболеваниях печени, таких как цирроз, гепатит или печеночная недостаточность, этот процесс нарушается, что может привести к возникновению гипогликемии.Употребление алкоголя тоже вызывает опасно низкий уровень сахара в крови и способствует гипогликемии. Алкоголь подавляет выработку глюкозы в печени, что может спровоцировать ее недостаток, особенно при имеющемся диабете или при длительных паузах между приемами пищи.«У здоровых людей гипогликемию часто вызывают долгие промежутки между приемами пищи и голодание, особенно если организм исчерпал запасы гликогена и не может поддерживать нормальный уровень глюкозы».Не стоит забывать и то, что провокаторами состояния гипогликемии могут быть лекарственные препараты (в их число входит популярный аспирин и другие средства, содержащие салицилаты).Как проявляется гипогликемия. Адренергические симптомы возникают из-за выброса адреналина в ответ на снижение уровня сахара. К ним относятся:Учащенное сердцебиение (тахикардия);Дрожь (тремор);Потливость с выделением холодного пота;Бледность кожи;Чувство тревоги или беспокойства;Голод.Нейрогликопенические симптомы связаны с нарушением работы мозга из-за недостатка энергии. Они включают:Головокружение;Слабость, усталость;Затрудненное мышление, спутанность сознания;Нарушение координации движений;Раздражительность или агрессивность;Судороги (в тяжелых случаях);Потерю сознания или кому (при патологическом снижении уровня глюкозы).«При появлении симптомов гипогликемии важно быстро принять меры: съесть какие-нибудь быстрые углеводы (например, сахар, что-то сладкое) и обратиться к врачу для выяснения причины нарушения».

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