Выявлена связь между приемом антидепрессантов и усугублением симптомов деменции

Исследователи из Каролинского института обнаружили, что прием антидепрессантов может приводить к ускоренному ухудшению когнитивных способностей у пациентов, страдающих деменцией.В рамках исследования специалисты проанализировали данные 18 740 человек, у которых была диагностирована депрессия. Около 23% испытуемых регулярно принимали антидепрессанты. В ходе наблюдений было зарегистрировано более 11 900 рецептов на эти препараты, причем подавляющее большинство (65%) составляли селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).СИОЗС представляют собой класс медикаментов, повышающих уровень серотонина в головном мозге. Это способствует стабилизации эмоционального состояния и улучшению самочувствия при депрессивных расстройствах различной степени тяжести. К числу наиболее известных препаратов данной группы относятся Флуоксетин и Сертралин.В ходе многолетнего наблюдения ученые сравнили когнитивные показатели людей, использовавших различные антидепрессанты. Выяснилось, что регулярный прием таких лекарств был связан с более быстрым снижением памяти и концентрации внимания у пациентов с деменцией.Наибольшее негативное влияние, согласно полученным результатам, оказывал Эсциталопрам. Также значительное ухудшение когнитивных функций наблюдалось у пациентов, принимавших Циталопрам и Сертралин. В отличие от них, препарат Миртазапин, относящийся к другому классу антидепрессантов, не вызывал столь выраженных изменений в состоянии пациентов.По мнению специалистов, антидепрессанты часто назначаются пациентам с деменцией для коррекции тревожных состояний, депрессивных эпизодов и нарушений сна. Полученные данные могут быть полезны врачам при выборе наиболее безопасной схемы лечения.

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