JAMA: семаглутид увеличивает шансы развития оптической нейропатии на 32%

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса выяснили, что популярный препарат для похудения и лечения диабета семаглутид (входит в состав лекарств «Оземпик» и «Вегови») может быть связан с повышением шансов развития редкого заболевания глаз — неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Такое состояние способно вызвать внезапную потерю зрения.Команда проанализировала данные более 37 млн пациентов с диабетом 2 типа, из которых более 810 тыс. принимали семаглутид. Результаты показали, что у пользователей этого препарата риск появления NAION был на 32% выше по сравнению с теми, кто избегал семаглутида.Исследователи подчеркнули, что абсолютный риск остается низким, а связь между семаглутидом и NAION требует дальнейшего изучения.«Мы призываем врачей сопоставить потенциальный риск этого редкого, но серьезного заболевания глаз с многочисленными терапевтическими преимуществами семаглутида», — заявила руководитель исследования доктор Синди Кай.Эксперты отмечают, что семаглутид имеет значительные преимущества, включая контроль уровня сахара в крови, снижение веса и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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