Названы продукты и напитки, ухудшающие ночной сон

Исследователи из Университета Цукубы выяснили, что определенные компоненты рациона могут как способствовать здоровому сну, так и ухудшать его качество.В исследовании использовались данные 4 825 человек, которые вели учет сна с помощью мобильных приложений. Анализ их рациона позволил выявить несколько важных закономерностей. Оказалось, что употребление белка и клетчатки связано с более продолжительным и глубоким сном. Углеводы также оказывали положительное влияние, увеличивая общую длительность ночного отдыха.Однако не все питательные вещества оказывались полезными. Например, избыток мононенасыщенных жиров, содержащихся в таких продуктах, как авокадо и оливковое масло, затруднял засыпание и провоцировал частые пробуждения. В то же время полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах и рыбе, помогали быстрее уснуть, но снижали общее время сна.Дополнительно исследователи изучили влияние соли на ночной отдых. Было замечено, что повышенное потребление натрия при недостатке калия, что характерно для питания с низким содержанием фруктов и овощей, ухудшает качество сна.Авторы работы отметили, что выявленные связи носят наблюдательный характер и не могут быть однозначным доказательством влияния определенных продуктов на сон. Для более точных выводов требуются дополнительные исследования.Кроме продуктов, некоторые напитки могут помешать сну из-за своего состава и влияния на организм. Кофеинсодержащие напитки, такие как кофе, черный чай и зеленый чай, являются одними из главных виновников бессонницы. Кофеин в этих напитках стимулирует мозговую активность и может оставаться в организме до шести часов, что затрудняет засыпание.Энергетики также содержат кофеин и другие стимуляторы, такие как гуарана и женьшень, которые бодрят нервную систему и ухудшают сон. Газированные напитки, особенно те, которые содержат кофеин, могут негативно влиять на качество сна из-за высокого содержания сахара и кофеина.Алкоголь может показаться снотворным, но на самом деле он нарушает цикл сна и снижает его качество, вызывая частые пробуждения ночью. Какао также содержит кофеин, поэтому его не рекомендуется пить перед сном.Чтобы улучшить качество сна, лучше избегать перечисленных продуктов и напитков за несколько часов до отхода ко сну и отдавать предпочтение успокаивающим напиткам, таким как ромашковый чай или травяные настои.

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