Похудение и защита печени: роль энтеросорбентов

Быстрая потеря жировой массы приводит к выбросу токсинов в кровь, что создает дополнительную нагрузку на печень - наш главный орган детоксикации. ЖКТ реагирует на диету изменением микрофлоры, нарушением пищеварения. Слабость, тошнота, диспепсия, диарея, головная боль, снижение работоспособности, нездоровый цвет лица, сухость кожи и акне – верные спутники резкого похудения, свидетельствующие о накоплении токсинов и нарушении обмена веществ.Почему при похудении печень нуждается в дополнительной защитеПри интенсивном снижении веса белоксинтезирующая и детоксикационная функция печени значительно снижается всего лишь за месяц, что было доказано при мониторинге здоровья спортсменов. В организме запускается целый каскад патологических реакций:дегидратация;сгущение крови;нарушение транспорта кислорода к внутренним органам, приводящее к их ишемии;прогрессирующее снижение сахара в крови;метаболический кетоацидоз – маркер нарушения белоксинтезирующей функции печени. [1]Если за жизненно важными показателями спортсменов следит целая команда специалистов, то обычные люди худеют без какого-либо контроля. Оказавшись в экстремальных условиях, печень работает на износ. Более того, известны случаи развития прогрессирующего цирроза у людей, худеющих с применением биологически активных добавок. [2]Как помочь организму при похудении?Для снижения нагрузки на печень при похудении применяют энтеросорбенты. Это группа препаратов, действие которых направлено на связывание и эвакуацию из организма токсичных метаболитов и других вредоносных агентов. Рекомендуется использовать средство с высоким индексом безопасности и возможностью курсового применения.Энтеросгель – современный энтеросорбент, применение которого снижает нагрузку на печень, спровоцированную резким снижением веса и расщеплением жировых отложений. Благодаря применению средства, в портальный кровоток проникает меньше токсических веществ, ускоряются процессы репарации печеночной ткани, быстрее нормализуются биохимические маркеры: уровень холестерина, билирубина, острофазовых белков, мочевины и т. д. Энтеросорбент показал позитивные результаты в комплексной терапии хронических заболеваний печени различной этиологии, в том числе, вызванных хроническим токсическим поражением органа. [3]При похудении особенно важно очищать организм от эндотоксинов, не допуская выведения витаминов, микро– и макроэлементов, которые на фоне диеты и так поступают в ограниченном количестве. Гелевидный сорбент избирательно адсорбирует желчные кислоты, токсины, продукты распада и прочие патогены, не затрагивая питательные вещества. Это позволяет избежать проблем со здоровьем и внешним видом: предотвратить выпадение волос, избежать сухости и бледности кожи, ломкости ногтей, кровоточивости десен, разрушения зубной эмали.Мягкая гидрогелевая форма Энтеросгеля бережно обволакивает эпителий ЖКТ, способствуя регенерации и нормализации микрофлоры кишечника. Высокий профиль безопасности позволяет использовать энтеросорбент курсом на протяжении всей диеты, поддерживая организм в процессе похудения и минимизируя риск развития негативных последствий.Применение энтеросорбентов при снижении веса способствует улучшению пищеварения, уменьшению вздутия и дискомфорта в животе, часто возникающих при изменении рациона.Энтеросорбция в период похудения может стать эффективной стратегией защиты печени и поддержания здорового обмена веществ. Детоксикация может помочь облегчить адаптацию организма к новым условиям и сделать процесс снижения веса более комфортным и безопасным.

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