Почему вам становится плохо после пробуждения: причины низкого давления по утрам

Низкое артериальное давление (гипотония) после пробуждения утром может неожиданно и сильно ухудшить самочувствие – что ее вызывает?Утренняя гипотония, возникающая после пробуждения и подъема с постели – не редкое явление. Ее проявления могут быть разной интенсивности, и иногда они пугают, так как состояние человека способно резко ухудшиться за считанные минуты: ощущается сильная слабость и головокружение, становится невозможно стоять на ногах, возникает тошнота, возможно даже обморочное состояние.Несмотря на свое «страшное» внешнее проявление, такая гипотония не обязательно говорит о чем-то тяжелом. У некоторых людей низкое давление по утрам является индивидуальной особенностью организма.«В ночное время тело находится в состоянии покоя, и сердечно-сосудистая система работает в замедленном режиме. После пробуждения организм переходит в активное состояние, и бывает так, что такой переход оказывается для него слишком резким – сосуды не успевают адаптироваться к новому режиму. Иначе говоря, не успевают быстро сузиться, чтобы поддерживать нормальный кровоток. Из-за того, что какое-то время они остаются не в тонусе, и возникает низкое давление», - объяснил в беседе с MedikForum.ru кардиолог Олег Варфоломеев.Врач обратил внимание, что если человек встает с постели слишком быстро, у него может возникнуть ортостатическая гипотензия — состояние, при котором давление резко падает из-за изменения положения тела. Это связано с тем, что кровь не успевает перераспределиться, и мозг временно получает слишком мало кислорода.Также низкому давлению способствует недостаток жидкости в организме. Если в день, предшествующий ночи, человек пил мало воды, то за ночь этот недостаток влаги лишь усугубляется — тело теряет влагу через дыхание и потоотделение (особенно если в комнате натоплено). Обезвоживание приводит к уменьшению объема крови, что, в свою очередь, снижает ее давление на сосудистые стенки.Другой причиной низкого давления утром является недосып. Полноценный сон необходим для осуществления процессов восстановления. При недостатке сна сердечно-сосудистая система не успевает восстановиться, что приводит к утренней слабости и снижению давления.«Недостаточно качественное питание – еще один фактор утреннего недомогания. Например, пропуск ужина или рацион, в котором недостает важных питательных веществ, способствуют снижению уровня глюкозы в крови к утру. Это, в свою очередь, негативно влияет на баланс кровяного давления. Кроме того, недостаток витаминов группы B, железа или других микроэлементов может ухудшить состояние сосудов и сердца, увеличив вероятность развития гипотонии».Кроме того, низкое артериальное давление утром может быть следствием принятых лекарств. В частности, эффект понижения давления дают гипотензивные средства, антидепрессанты, мочегонные.«Если препарат принимается вечером, его эффект может проявляться утром. В таком случае важно консультироваться с лечащим врачом для корректировки дозировки или времени приема».У женщин низкое давление по утрам может быть связано с гормональными колебаниями, например, во время менструации, беременности или менопаузы. Гормоны играют важную роль в регуляции сосудистого тонуса, их дисбаланс может провоцировать гипотонию.Кроме того, низкое давление после пробуждения утром может возникать как симптом различных заболеваний.Какие патологии вызывают утреннюю гипотонию:Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы);Сахарный диабет (особенно при развитии гипогликемии);Надпочечниковая недостаточность (снижение выработки гормонов, регулирующих давление);Сердечная недостаточность (снижение насосной функции сердца).Хронический стресс или тревожные расстройства тоже могут негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Утреннее пробуждение людей с этими проблемами часто сопровождается чувством усталости и низким давлением.Что помогает справиться с утренней гипотонией?Нужно пить воду сразу после пробуждения, чтобы восполнить потерю жидкости.Не следует вставать на ноги резко — сначала нужно посидеть на кровати.Спать следует не менее 7-8 часов в сутки.В рацион нужно включать продукты, богатые витаминами и минералами.«Низкое давление по утрам может быть как временным явлением, так и признаком более серьезных проблем со здоровьем. Если симптомы гипотонии повторяются, следует обратить внимание на свой образ жизни и проконсультироваться с врачом — особенно если в дополнение к ней возникают другие недомогания».

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