Диетолог Мещерякова назвала самые вредные, но популярные начинки для блинов

Даже если вы не фанат блинов, на Масленицу сложно удержаться от этого угощения. С чем их лучше сочетать, чтобы не набрать лишних килограммов? И когда от блинов стоит отказаться, даже если очень хочется? Объясняет диетолог Татьяна Мещерякова.Блины — это довольно универсальное блюдо, ведь с помощью начинки их можно сделать как основным приемом пищи, так и десертом. Мясо, рыба, творог, зелень, сгущенка или ягоды — вариантов множество, хозяйки экспериментируют на свой вкус.В зависимости от рецептуры приготовления теста и начинки, показатели калорийности сильно варьируются: в среднем один блинчик без начинки обойдется вам в 200 ккал на 100 г, с начинкой — от 300 ккал и выше на 100 граммов продукта, говорит диетолог.«Помните, что блины — это довольно сытное и калорийное блюдо. Поэтому рекомендую ограничиться одним приемом в день: на завтрак или в обеденное время. А вот на ужин лучше выбрать что-то другое», — советует врач.Как часто можно есть блиныВпереди почти целая масленичная неделя, однако не стоит налегать на блины каждый день. Оптимально, если вы поедите их 3-4 раза за весь период.Среднестатистическая порция — 3-5 блинов, все зависит от вашего пола, возраста, физической активности. По словам Татьяны Мещеряковой, стоит отдавать предпочтение домашним блинам. Вы будете знать состав блюда, сможете контролировать калорийность, положив меньше сахара, а также будете уверены в свежести продуктов.«Питаться одними только блинами в течение всей праздничной недели не стоит. Вы не получите необходимых витаминов и минералов, зато рискуете пострадать от резкого скачка сахара в крови и нарушения обменных процессов», — говорит эксперт.Какие начинки в блинах могут навредить здоровьюБлины хорошо сочетаются практически со всеми начинками, самые популярные — это творог с изюмом, зеленью или специями, а также куриный фарш, красная рыба или сладкие варианты.Однако от некоторых сочетаний все же стоит отказаться.Блины со свежими фруктами или жирными мясными нарезками. Это может привести к тяжести в желудке, процессам брожения и повышенному газообразованию.Блины с вареной сгущенкой, вареньем и другими сладкими добавками. Если у вас есть сахарный диабет или инсулинорезистентность, то выберите более полезный вариант. В противном случае такая калорийная бомба ударит по эндокринной системе и ЖКТ.Блины с жирным мясом. Да, вкусно и сытно, но если есть проблемы с поджелудочной, печенью или диагностирован синдром раздраженного кишечника, то это не ваш вариант.Важно и то, какой напиток вы выберете для завтрака или обеда.«Для комфортного пищеварения рекомендую есть блины с горячими напитками: черным, зеленым или травяным чаем. Сочетание продукта с холодным молоком и, более того, со сладкими газированными напитками лучше исключить: может привести к болям, резям, тяжести в животе, снизит перистальтику и спровоцирует запор», — пояснила диетолог.Как приготовить полезные блиныТесто для блинов может быть на воде, молоке, сыворотке, кисломолочных продуктах. Все это влияет на питательную ценность и калорийность.Так, например, попробуйте поэкспериментировать с мукой. Вместо привычной пшеничной возьмите цельнозерновую — больше пользы и меньше калорий. Блины получатся более темными, однако будут содержать большее количество полезных нутриентов (аминокислот, минералов, клетчатки).

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