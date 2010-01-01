Эти 10 продуктов помогут уменьшить воспаление в организме

Хроническое воспаление увеличивает риск инфарктов, инсультов, диабета и других опасных заболеваний. Диетолог Сьюзан Блок назвала 10 продуктов, которые помогут уменьшить уровень воспаления в организме.Выбор продуктов для уменьшения хронического воспаления — это вопрос разнообразия. Определённые компоненты в пище работают вместе, чтобы уменьшить воспаление. Вот почему ни одна конкретная пища не делает вашу диету противовоспалительной. Это сумма того, что вы едите каждый день.Эксперт рекомендует добавить в рацион следующие продукты:напитки: воду, травяной и зелёный чай, а также кофе;цитрусовые;крестоцветные овощи;продукты насыщенного синего или фиолетового цвета: чернику, ежевику, сливы и виноград;продукты насыщенного оранжевого, жёлтого, красного и темно-зелёного цвета: тыкву, сладкий перец, помидоры, морковь, капусту, шпинат, мангольд, рукколу;орехи и семена;лук;растительные белки: бобы, чечевицу, макароны из чечевицы и сою;специи и травы, включая имбирь, чеснок, куркуму, кардамон, чёрный перец, корицу и розмарин;цельные зёрна: пшеницу, овёс, рожь, гречку, просо, киноа и коричневый рис.Между тем из списка покупок следует исключить жареные продукты (чипсы, пончики, картофель фри), обработанное мясо, рафинированные углеводы (белый хлеб, рис, выпечка), маргарин, сладкие газировки и фруктовые напитки.

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