Высокое давление начали лечить ультразвуком. Первые пациенты уже отказались от таблеток

Вся процедура длится 20 минут. Однако подходит она лишь для определенной категории гипертоников.

По статистике, примерно каждый третий взрослый человек в мире имеет гипертонию. Считается, что основные причины высокого давления — это возраст, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, неправильное питание, курение, алкоголь, стресс, а также высокие уровни холестерина и сахара в крови.

Однако часто упускается из виду еще одна причина, на которую приходится 10–13% артериальной гипертензии, — первичный альдостеронизм. Это патология, при которой надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона, отвечающего за удерживание солей натрия и калия в крови. Но когда гормон в избытке, концентрация соли увеличивается, а с ней повышается и артериальное давление.

Чаще всего первичный альдостеронизм развивается из-за аденомы надпочечников — небольшой доброкачественной опухоли. Реже гормональный сбой случается из-за гиперплазии надпочечников, когда разрастаются ткани органа, либо в результате карциномы — злокачественного поражения желез.

Хорошая новость в том, что, устранив патологию, можно вылечить значительное количество гипертоников. Новый метод терапии с использованием ультразвука представили врачи Лондонского университета королевы Марии.

«Первичный альдостеронизм является одной из распространенных причин высокого давления, но недостаточно диагностируемых, — говорят авторы. — Пациенты с этим диагнозом часто не реагируют на стандартные лекарства и сталкиваются с повышенным риском сердечных приступов, инсультов и почечной недостаточности».

До недавних пор единственным эффективным лечением патологии было хирургическое удаление пораженного надпочечника. Однако врачи университета разработали более быструю, безопасную и менее инвазивную альтернативу, с помощью которой можно разрушить опухоль надпочечника и при этом сохранить сам орган.

Новый метод Triple T — это процедура, которая использует комбинацию радиочастот или микроволн и ультразвука для доставки направленного тепла к новообразованию.

«Тонкая игла вводится через желудок в надпочечник, направляемая ультразвуковой визуализацией в реальном времени, где короткие импульсы тепла используются для разрушения проблемной ткани. Этот направленный подход обеспечивает минимальный ущерб окружающим здоровым тканям. Вся процедура длится 20 минут и не требует разреза», — рассказывают врачи.

Новый метод уже протестировали на 28 пациентах с первичным альдостеронизмом. Авторы сообщают, что у большинства добровольцев уровни гормонов пришли в норму в течение шести месяцев.

«Многие участники прекратили прием всех лекарств от давления, и состояние не рецидивировало», — уверяют исследователи.

«До исследования я годами страдала от головных болей, несмотря на многочисленные визиты к терапевту. После лечения мне сразу же стало легче, и я наконец вернулась к своей обычной жизни», — делится впечатлениями одна из участниц исследования Мишелина Альфьери.

Теперь врачи готовятся к более масштабному испытанию. Авторы уверяют, что такую малоинвазивную методику можно широко применять в эндоскопических отделениях. И, возможно, скоро всего за одну процедуру можно будет вылечить 10% всех гипертоний.

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