Высокое давление начали лечить ультразвуком. Первые пациенты уже отказались от таблеток

Вся процедура длится 20 минут. Однако подходит она лишь для определенной категории гипертоников.По статистике, примерно каждый третий взрослый человек в мире имеет гипертонию. Считается, что основные причины высокого давления — это возраст, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, неправильное питание, курение, алкоголь, стресс, а также высокие уровни холестерина и сахара в крови.Однако часто упускается из виду еще одна причина, на которую приходится 10–13% артериальной гипертензии, — первичный альдостеронизм. Это патология, при которой надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона, отвечающего за удерживание солей натрия и калия в крови. Но когда гормон в избытке, концентрация соли увеличивается, а с ней повышается и артериальное давление.Чаще всего первичный альдостеронизм развивается из-за аденомы надпочечников — небольшой доброкачественной опухоли. Реже гормональный сбой случается из-за гиперплазии надпочечников, когда разрастаются ткани органа, либо в результате карциномы — злокачественного поражения желез.Хорошая новость в том, что, устранив патологию, можно вылечить значительное количество гипертоников. Новый метод терапии с использованием ультразвука представили врачи Лондонского университета королевы Марии.«Первичный альдостеронизм является одной из распространенных причин высокого давления, но недостаточно диагностируемых, — говорят авторы. — Пациенты с этим диагнозом часто не реагируют на стандартные лекарства и сталкиваются с повышенным риском сердечных приступов, инсультов и почечной недостаточности».До недавних пор единственным эффективным лечением патологии было хирургическое удаление пораженного надпочечника. Однако врачи университета разработали более быструю, безопасную и менее инвазивную альтернативу, с помощью которой можно разрушить опухоль надпочечника и при этом сохранить сам орган.Новый метод Triple T — это процедура, которая использует комбинацию радиочастот или микроволн и ультразвука для доставки направленного тепла к новообразованию.«Тонкая игла вводится через желудок в надпочечник, направляемая ультразвуковой визуализацией в реальном времени, где короткие импульсы тепла используются для разрушения проблемной ткани. Этот направленный подход обеспечивает минимальный ущерб окружающим здоровым тканям. Вся процедура длится 20 минут и не требует разреза», — рассказывают врачи.Новый метод уже протестировали на 28 пациентах с первичным альдостеронизмом. Авторы сообщают, что у большинства добровольцев уровни гормонов пришли в норму в течение шести месяцев.«Многие участники прекратили прием всех лекарств от давления, и состояние не рецидивировало», — уверяют исследователи.«До исследования я годами страдала от головных болей, несмотря на многочисленные визиты к терапевту. После лечения мне сразу же стало легче, и я наконец вернулась к своей обычной жизни», — делится впечатлениями одна из участниц исследования Мишелина Альфьери.Теперь врачи готовятся к более масштабному испытанию. Авторы уверяют, что такую малоинвазивную методику можно широко применять в эндоскопических отделениях. И, возможно, скоро всего за одну процедуру можно будет вылечить 10% всех гипертоний.

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