Не так уж и полезно: какие советы по укреплению здоровья скорее вредят, чем помогают

Многие известные советы о здоровье кажутся универсальными, – но так ли это на самом деле?Советы о том, как нужно укреплять здоровье, звучат сегодня очень часто. Социальные сети, блоги, телевизионные программы и даже разговоры с друзьями становятся источниками рекомендаций, которые на первый взгляд кажутся авторитетными и заслуживающими доверия.Однако не все советы, которые считаются полезными, действительно являются таковыми и могут быть руководством к действию, – об этом в общении с MedikForum.ru заявила врач общей практики Татьяна Захарова. По ее словам, некоторые популярные рекомендации не так уж полезны и скорее вредят, чем помогают сделать здоровье крепче.Нужно есть больше свежих овощей и фруктов. Этот совет является одним из самых распространенных, но он не учитывает того, что употребление даров природы в сыром виде далеко не всегда согласуется с работой пищеварения.«Некоторые овощи и фрукты содержат вещества, которые могут быть трудны для переваривания в сыром виде. Например, крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная или белокочанная капуста, содержат соединения, которые вызывают вздутие и повышенное газообразование. При термической обработке эти вещества частично разрушаются, что делает овощи более легкими для усвоения».Что еще имеет значение: некоторые питательные вещества, содержащиеся в растительных продуктах, лучше усваиваются именно после приготовления. Например, мощный антиоксидант ликопин в помидорах или предшественник витамина А бета-каротин в моркови становятся более доступными для организма после термической обработки.Нужно отказаться от сахара. Совет полностью исключить сахар из рациона стал особенно популярным в последние годы. Действительно, его избыточное потребление связано с риском развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в этом случае речь идет о вреде именно чрезмерного количества сахара – зачем отказываться от него совсем?«Сахар – важный источник быстрой энергии для организма. Он полезен в ситуациях, когда человеку необходимо срочно восстановить силы и тонус – например, при гипогликемии, сильной усталости, головной боли, тошноте, гипотонии, или после пережитого стресса».Радикальный отказ от сахара может быть вреден для психоэмоционального состояния, ведь он влияет на выработку серотонина (гормона радости). Его исключение из рациона усиливает нервное напряжение, способствует повышенной раздражительности и депрессии. Также это плохо влияет на людей, чья работа связана с умственной деятельностью.Нужно пить больше воды. Совет пить больше воды звучит разумно, особенно в контексте поддержания гидратации и улучшения состояния кожи. Однако избыточное потребление воды может привести к гипонатриемии – состоянию, при котором в крови становится опасно низким уровень натрия (также в такой слишком «жидкой» крови уменьшается концентрация других электролитов). Это вызывает головокружение, тошноту, судороги, резкое снижение артериального давления, обморочные состояния.«Норма потребления воды индивидуальна и зависит от многих факторов, включая вес, уровень физической активности, условия окружающей среды. Заставлять себя пить воду через силу не стоит».Нужно есть меньше жира. Следует помнить, что жиры необходимы организму для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), и отказ от жирных продуктов может вести к дефициту этих важнейших для здоровья веществ. Недостаток жиров в рационе чреват ослаблением иммунной системы и частыми инфекциями, вдобавок он ухудшает состояние кожи, волос, ногтей и слизистых тканей. Другая проблема, возникающая при недостаточном употреблении жиров – это гормональные нарушения, так как именно жиросодержащие компоненты используются организмом для производства гормонов. Последствием нехватки жира может стать снижение либидо, нарушения менструального цикла и ранняя менопауза, преждевременное проявление признаков старения.Нужно есть часто маленькими порциями. Совет есть часто, но маленькими порциями, преподносится как способ ускорить метаболизм и контролировать вес. Однако для многих людей такой режим питания может быть не только неудобным, но и вредным.«Частые приемы пищи могут способствовать постоянной нагрузке на пищеварительную систему, что особенно проблематично для людей с чувствительным желудком или склонностью к изжоге. Вдобавок такой режим повышает риск переедания, так как в его случае становится труднее оценить, какое количество еды в реальности было поглощено за день. Кроме того, при подобном формате питания может постоянно оставаться повышенным уровень сахара в крови, что способствует развитию воспаления».Взрослым людям нужно отказываться от молока. У некоторых людей действительно может быть непереносимость лактозы или аллергия на молочный белок, и в таких случаях отказ от молока оправдан. Однако для большинства взрослых людей молоко и молочные продукты не просто безопасны – они являются источником кальция, витамина D, белка и других микроэлементов, необходимых для здоровья костей, зубов, мышц и хорошей работы иммунной системы. Отказ от молока способствует их дефициту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки