Утренний аппетит: почему он может отсутствовать или бывает чересчур сильным

Интенсивность утреннего аппетита зависит от разных факторов, включая индивидуальные особенности организма и проблемы со здоровьем.Кто-то, просыпаясь утром, ощущает сильный голод и не может обойтись только бутербродом и чашкой кофе, а кто-то не хочет есть совсем и не в состоянии осилить даже «детской» порции. О том, почему утренний аппетит может отсутствовать или, наоборот, бывает слишком интенсивным, MedikForum.ru поговорил с диетологом-нутрициологом Игорем Строковым.Отсутствие аппетита утром: причины. По словам эксперта, категорическое нежелание есть в это время суток бывает обусловлено физиологическими или психологическими факторами, а также образом жизни.Физиологические причины:Гормональные изменения. Утром в организме происходят естественные гормональные колебания. Например, возрастает уровень кортизола (гормона стресса), который в это время суток обеспечивает человеку пробуждение от сна. Но также кортизол может подавлять чувство голода, так что выраженное нежелание принимать пищу утром может быть признаком высокого уровня этого гормона в крови.Медленный метаболизм. Ночью он замедляется, так как организм находится в состоянии покоя.«Утром после сна метаболизму нужно время, чтобы запуститься. Если обмен веществ у вас замедлен, аппетит может появиться только через несколько часов после пробуждения».Состояние желудочно-кишечного тракта. Слишком плотный ужин или тяжелая для переваривания пища, съеденная накануне, – еще одна возможная причина того, почему желудок не готов к приему новых порций.Причины, связанные с образом жизни:Недостаток сна или его плохое качество. Недосып или беспокойный сон могут нарушать гормональный баланс, влияя на соотношение грелина (гормон голода) и лептина (гормона сытости).Отсутствие физической активности. Малоподвижность может замедлять метаболизм, и это специфическим образом влияет на чувство голода.Психологические причины:Стресс и тревожность. В их случае происходит выброс в кровь большого количества гормона кортизола, который как уже было сказано, подавляет чувство аппетита.Привычка. Многие люди не хотят утром есть, потому что привыкли обходиться в это время без еды. Если по каким-то причинам человек не завтракает, и это происходит в течение долгого периода времени, вырабатывается условный рефлекс – организм привыкает к тому, что не получает утром пищу.Эмоциональные нарушения. Ухудшение аппетита свойственно состояниям, которые сопровождаются эмоциональной подавленностью, – депрессии, апатии, выгоранию, скорби.Внешние факторы:Изменение распорядка дня. Когда человек меняет привычный график работы или сна, его организм может временно «сбиться с ритма». Отсутствие аппетита утром – один из признаков такого сбоя.Прием лекарств. Некоторые препараты, особенно те, которые влияют на гормональный фон или желудочно-кишечный тракт, тоже могут подавлять аппетит.Заболевания и нарушения здоровья:Проблемы с ЖКТ. Гастрит, рефлюкс, синдром раздраженного кишечника и другие заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать отсутствие аппетита утром. Но в их случае проявляются и другие симптомы.Гормональные нарушения. Патологические изменения в работе щитовидной железы, надпочечников или других органов, отвечающих за выработку гормонов, также могут влиять на аппетит.«Сниженное чувство голода часто наблюдается при гипотиреозе».Интоксикация организма. При воспалительном процессе или инфекции в организме повышается концентрация веществ, вызывающих его интоксикацию, – при этом ощущаются слабость, потеря тонуса, ухудшение аппетита.Повышенный аппетит утром: причины. Если после пробуждения чувствуется сильный голод, это может быть как нормальной реакцией организма, так и сигналом о нарушениях.Физиологические причиныНизкий уровень сахара в крови. За ночь уровень сахара в крови может сильно снизиться – организм реагирует на это чувством голода, так как ему нужна энергия для восстановления сил. Чаще всего повышенный аппетит утром возникает в связи с развитием такого состояния как гипогликемия.Что провоцирует утреннюю гипогликемию:Длительный перерыв в еде, голодание;Интенсивные физические нагрузки накануне;Употребление алкоголя накануне;Несбалансированное питание с недостатком белка и клетчатки;Гормональные нарушения (проблемы с надпочечниками, щитовидной железой или выработкой глюкагона);Употребления большого количества простых углеводов накануне.Ускоренный метаболизм. В его случае организм быстрее расходует энергию и требует ее восполнения.Психологические причины:Привычка «заедать» свои переживания. Многие «заедают» свое волнение, особенно если предстоящий день вызывает беспокойство. Такая привычка часто говорит о том, что у человека нет больше других ресурсов, которые бы помогали ему справляться с нервозностью и тревогой.Заболевания и нарушения здоровьяГормональные нарушения. Повышенный аппетит утром может быть проявлением гипертиреоза или проблем с надпочечниками.Диабет или предиабет. Диабет часто характеризуется развитием инсулинорезистентности, при которой клетки организма перестают получать достаточно глюкозы из-за потери чувствительности к гормону инсулину. Возникающий дефицит глюкозы в клетках заставляет их «голодать», что провоцирует «зверский» аппетит.«Если повышенный аппетит сопровождается жаждой, частым мочеиспусканием или усталостью, стоит проверить уровень сахара в крови».Что следует помнить. Интенсивность аппетита утром может быть показателем проблем со здоровьем. Если он повышен или понижен долгое время, следует понаблюдать за тем, имеются ли другие неблагополучные симптомы. Сильная усталость, резкие изменения веса, отечность, головные боли, сухость слизистых, перепады настроения, проблемы со сном– такие нарушения (в дополнение к ненормированному аппетиту) говорят о том, что нужно обращаться к врачу.

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