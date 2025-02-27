11 лучших способов очистить лимфу

Лимфатическая система – один из ключевых элементов организма. Она включает ткани и органы, функцией которых выступает вывод токсичных веществ и отходов жизнедеятельности. В лимфе присутствуют белые кровяные клетки, борящиеся с инфекциями. Поэтому здоровье лимфатической системы – это очень важный вопрос.Не можете сбросить лишний вес? Отмечаете отечность лица и тела, целлюлит? Указанные проявления, скорее всего, говорят о том, что лимфатическая система функционирует с трудом. Последнюю сравнивают с насосом, который беспрестанно находится в движении: когда он работает хуже и лимфоток затрудняется, в организме аккумулируются токсичные вещества, а органы выдерживают чрезмерную нагрузку. Что можно предпринять в этом случае?Чистим лимфуЛимфатическая система организма – важная составляющая. Она включает в себя различные ткани и органы, функцией которых является вывод из организма токсичных соединений и отходов жизнедеятельности.В лимфе присутствуют так называемые белые кровяные клетки, задачей которых выступает борьба со всяческими инфекциями. Теперь ясно, что здоровье лимфатической системы – это необычайно важный вопрос.Симптомы застоя в лимфатической системе:набухание молочных желез у женщин или болезненные проявления менструацийсухость кожных покрововлегкая или угревая сыпьусиленная чувствительностьесли вы носите кольца на пальцах, они стали давитьплохое самочувствие, оцепенелость в утреннее времяутомляемостьвозникновение отековкожный зудлишний вес и жир в области животаопухание гландослабленная иммунная защитаутрата ясности мышленияслабые головные болиповышенный показатель гистамина и реакция на естественные аллергеныстабильные запоры, расстройства желудка и слизь в каловых массах4 ключевых фактора застоя лимфыБезусловно, перегрузка лимфатической системы часто спровоцирована многими причинами, однако их можно объединить в 4 главных:стрессовое воздействиенехватка йода в организменарушение пищеварительного балансаодежда маленького для вас размераТрёхдневный лимфатический детокс, нормализующий лимфатическую циркуляциюЕсли вы наблюдаете у себя как минимум 3 симптома из указанных, имеет смысл провести лимфатический детокс.На данную процедуру у вас уйдет 3 дня.В период детоксикации следует пить чай из трав, брать ванну, осуществлять сухую чистку кожных покровов, пить воду в больших количествах и быстро ходить.1. Пить жидкость в больших количествахЛимфа где-то на 95% состоит из воды, а это значит: чтобы не допустить застоя, важно выпивать значительный объем жидкости.Это может быть не обязательно вода. Прекрасно подойдут свежевыжатые соки, бульоны, чаи на травах. Достаточное количество жидкости в организме оптимизирует лимфоток и насыщает лимфу минералами. В данном случае большую пользу принесут зеленые овощные соки. Последние хорошо очищают органы и лимфатическую систему - тоже.2. Пить чаи на травахСуществует широкий спектр трав, оздоравливающих лимфатическую систему, способствующих выводу токсинов или улучшающих лимфодренаж.Какие травы подойдут для этой цели:Красный корень: способствует уменьшению в размере кист, опухших лимфатических узлов, питает ткани организма и не допускает застоя жидкости.Красный клевер: оптимизирует кровообращение, что, снижает воспаление и благотворно влияет на детоксикацию.Манджиста: аюрведическая трава, которая применяется для профилактики застоя жидкостей, стимулируя лимфоток.Эхинацея: укрепляет иммунную защиту посредством детоксикации лимфы и активирует продуцирование Т-лимфоцитов (клеток, важных для очистки внеклеточных жидкостей).Подмаренник цепкий: способствует растворению кист, снимает отек лимфоузлов и растворяет камни в почках.3. Физическая активностьПрыжки - оптимальное упражнение с целью детокса лимфатической системы.Рекомендуется выполнять прыжки на батуте, в процессе чего открываются лимфатические клапаны и оптимизируется движение лимфы. Полезно каждый день выполнять указанное упражнение в продолжение 15-20 мин.4. Инфракрасная саунаПроцедура благоприятствует потоотделению и выведению токсинов. В то же время выделяется тепло, что оптимизирует движение лимфы.5. Быстрая ходьбаДовольно простой, но результативный метод стимулировать лимфоток. Достаточно ходить 45-60 мин. ежедневно, дыхание должно быть глубоким.6. Ноги вверх на стенуВ положении лежа, приложив ног к стене, активируются лимфатические клапаны для удаления токсичных веществ.7. Лимфодренажный массажСуществует целый ряд методик указанного массажа. Например, ручной и аппаратный.Ручной лимфодренажный массаж представляет собой легкие плавные надавливания и скольжения по линии лимфотока с использованием массажных смесей.Ручной лимфодренажный массаж делится на:поверхностный (улучшает обменные процессы во всем организме и в кожных покровах).глубокий (влияние на сосуды, отвечающие за отток лимфатической жидкости от органов).внутренний (влияние на лимфатические узлы).8. Работа за столом в положении стояПросиживание часами за письменным столом отрицательно действует на циркуляцию лимфы, а работа в положении стоя активирует лимфодренаж.9. Гидротерапевтический душУказанная процедура предусматривает чередование горячей и холодной воды. В конце манипуляции следует резко переключить воду с горячей на холодную. Проделать несколько раз.10. Глубокое дыханиеАктивирует движение лимфы (именно легкие качают указанную жидкость).1. Расправить руки в разные стороны, далее поднять их вверх, дыхание через нос. Проделать круговые движения руками, одновременно глубоко дыша грудью (не животом). Задержать дыхание на 3-5 сек.2. Двигать руками вниз, выдыхая через рот и осуществляя круговые движения.Если вы ощутили головокружение, следует прекратить упражнение.11. Сухая чистка кожиДанная манипуляция ускоряет циркуляцию лимфы и процесс детокса, а оптимизирует работу органов, дает заряд энергии.Техника проведения сухой чистки:1. Использовать щетку с щетиной из природных материалов и длинной ручкой.2. Проводить манипуляцию в душевой/ванне.3. Начать чистку с пальцев нижних конечностей и продвигаться к сердцу длинными движениями. Потом перемещаться от пальцев верхних конечностей к сердцу.4. После сухого массажа следует принять душ. Чередовать горячую и холодную температуру с целью активации кровотока.5. Деликатно вытереть тело махровым полотенцем, нанести на кожу кокосовое масло.Имеет смысл проводить подобную сухую чистку каждый день перед принятием душа.Наладить здоровый лимфоток, похудеть и улучшить самочувствие можно посредством несложного лимфодренажного массажа и специальных упражнений.Плюсы лимфодренажа:удаление избытка жидкости из организмаукрепление иммунной защитыукрепление нервной системыпотеря лишнего весаоптимизация тонуса кожиУпражнения для нормализации лимфотока1. Массаж области ключицТехника выполнения:Лечь на спину на плоской поверхности. Скрестить руки на груди, чтобы пальцы левой руки были расположены под правой ключицей, а пальцы правой руки — под левой. Поднимать локти так, чтоб пальцы осуществляли давление на указанные зоны, проваливаясь в ямки.Вдох делать в исходном положении, выдох – в процессе надавливания.Проделать упражнение 15–20 раз.2. Перекатывание на стопахТехника выполнения:Встать ровно, руки опущены вольно вдоль тела, стопы параллельны друг другу. Приподняться на носки, задержаться в таком положении на 1 сек., далее опуститься и плавно перекатиться на пятки.Дыхание обычное.Проделать упражнение 20 раз.3. Массаж области солнечного сплетенияТехника выполнения:Встать ровно или сесть, спина прямая. Сложить большие и указательные пальцы рук в щепотку. Сделать вдох, установить сложенные пальцы на точку под ребрами там, где находится солнечное сплетение. Округлить спину и осуществить надавливание пальцами на указанную точку. Задержаться на 1 сек. в данном положении, далее выпрямить спину.Вдох делать при выпрямлении, выдох - при нажатии.Проделать упражнение 15–20 раз.4. «Японская вибрация»Техника выполнения:Лечь на спину на плоской поверхности. Поднять вверх руки и ноги, немного согнутые в коленях. Потрясти ими одновременно, расслабляя конечности.Дыхание обычное.Проделывать упражнение 1–3 минут.5. «Лягушка»Техника выполнения:Сидя на плоской поверхности, согнуть ноги в коленях, соединив стопы. Опустив руки на колени, надавливать на них со средней силой, но быстро, чтобы колени как бы пружинили.Дыхание обычное.Проделывать упражнение 30 раз.6. СкручиванияТехника выполнения:Лечь на спину на плоской поверхности, ноги должны быть прямыми. Сгибая ноги в коленях, подтягивать их к груди и возвращаться в исходную позицию. Упражнение следует проделывать в быстром темпе, но, дыхание не должно сбиваться.Вдох в исходной позиции, выдох при скручивании.Проделывать упражнение 20 раз.Это следует знать!Не стоит стимулировать лимфоток, если имеет место:беременностьзлокачественное новообразованиенедуг воспалительной природытромбофлебитлимфаденит и лимфаденопатия.

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