11 лучших способов очистить лимфу
Не можете сбросить лишний вес? Отмечаете отечность лица и тела, целлюлит? Указанные проявления, скорее всего, говорят о том, что лимфатическая система функционирует с трудом. Последнюю сравнивают с насосом, который беспрестанно находится в движении: когда он работает хуже и лимфоток затрудняется, в организме аккумулируются токсичные вещества, а органы выдерживают чрезмерную нагрузку. Что можно предпринять в этом случае?
Чистим лимфу
Лимфатическая система организма – важная составляющая. Она включает в себя различные ткани и органы, функцией которых является вывод из организма токсичных соединений и отходов жизнедеятельности.
В лимфе присутствуют так называемые белые кровяные клетки, задачей которых выступает борьба со всяческими инфекциями. Теперь ясно, что здоровье лимфатической системы – это необычайно важный вопрос.
Симптомы застоя в лимфатической системе:
набухание молочных желез у женщин или болезненные проявления менструаций
сухость кожных покровов
легкая или угревая сыпь
усиленная чувствительность
если вы носите кольца на пальцах, они стали давить
плохое самочувствие, оцепенелость в утреннее время
утомляемость
возникновение отеков
кожный зуд
лишний вес и жир в области живота
опухание гланд
ослабленная иммунная защита
утрата ясности мышления
слабые головные боли
повышенный показатель гистамина и реакция на естественные аллергены
стабильные запоры, расстройства желудка и слизь в каловых массах
4 ключевых фактора застоя лимфы
Безусловно, перегрузка лимфатической системы часто спровоцирована многими причинами, однако их можно объединить в 4 главных:
стрессовое воздействие
нехватка йода в организме
нарушение пищеварительного баланса
одежда маленького для вас размера
Трёхдневный лимфатический детокс, нормализующий лимфатическую циркуляцию
Если вы наблюдаете у себя как минимум 3 симптома из указанных, имеет смысл провести лимфатический детокс.
На данную процедуру у вас уйдет 3 дня.
В период детоксикации следует пить чай из трав, брать ванну, осуществлять сухую чистку кожных покровов, пить воду в больших количествах и быстро ходить.
1. Пить жидкость в больших количествах
Лимфа где-то на 95% состоит из воды, а это значит: чтобы не допустить застоя, важно выпивать значительный объем жидкости.
Это может быть не обязательно вода. Прекрасно подойдут свежевыжатые соки, бульоны, чаи на травах. Достаточное количество жидкости в организме оптимизирует лимфоток и насыщает лимфу минералами. В данном случае большую пользу принесут зеленые овощные соки. Последние хорошо очищают органы и лимфатическую систему - тоже.
2. Пить чаи на травах
Существует широкий спектр трав, оздоравливающих лимфатическую систему, способствующих выводу токсинов или улучшающих лимфодренаж.
Какие травы подойдут для этой цели:
Красный корень: способствует уменьшению в размере кист, опухших лимфатических узлов, питает ткани организма и не допускает застоя жидкости.
Красный клевер: оптимизирует кровообращение, что, снижает воспаление и благотворно влияет на детоксикацию.
Манджиста: аюрведическая трава, которая применяется для профилактики застоя жидкостей, стимулируя лимфоток.
Эхинацея: укрепляет иммунную защиту посредством детоксикации лимфы и активирует продуцирование Т-лимфоцитов (клеток, важных для очистки внеклеточных жидкостей).
Подмаренник цепкий: способствует растворению кист, снимает отек лимфоузлов и растворяет камни в почках.
3. Физическая активность
Прыжки - оптимальное упражнение с целью детокса лимфатической системы.
Рекомендуется выполнять прыжки на батуте, в процессе чего открываются лимфатические клапаны и оптимизируется движение лимфы. Полезно каждый день выполнять указанное упражнение в продолжение 15-20 мин.
4. Инфракрасная сауна
Процедура благоприятствует потоотделению и выведению токсинов. В то же время выделяется тепло, что оптимизирует движение лимфы.
5. Быстрая ходьба
Довольно простой, но результативный метод стимулировать лимфоток. Достаточно ходить 45-60 мин. ежедневно, дыхание должно быть глубоким.
6. Ноги вверх на стену
В положении лежа, приложив ног к стене, активируются лимфатические клапаны для удаления токсичных веществ.
7. Лимфодренажный массаж
Существует целый ряд методик указанного массажа. Например, ручной и аппаратный.
Ручной лимфодренажный массаж представляет собой легкие плавные надавливания и скольжения по линии лимфотока с использованием массажных смесей.
Ручной лимфодренажный массаж делится на:
поверхностный (улучшает обменные процессы во всем организме и в кожных покровах).
глубокий (влияние на сосуды, отвечающие за отток лимфатической жидкости от органов).
внутренний (влияние на лимфатические узлы).
8. Работа за столом в положении стоя
Просиживание часами за письменным столом отрицательно действует на циркуляцию лимфы, а работа в положении стоя активирует лимфодренаж.
9. Гидротерапевтический душ
Указанная процедура предусматривает чередование горячей и холодной воды. В конце манипуляции следует резко переключить воду с горячей на холодную. Проделать несколько раз.
10. Глубокое дыхание
Активирует движение лимфы (именно легкие качают указанную жидкость).
1. Расправить руки в разные стороны, далее поднять их вверх, дыхание через нос. Проделать круговые движения руками, одновременно глубоко дыша грудью (не животом). Задержать дыхание на 3-5 сек.
2. Двигать руками вниз, выдыхая через рот и осуществляя круговые движения.
Если вы ощутили головокружение, следует прекратить упражнение.
11. Сухая чистка кожи
Данная манипуляция ускоряет циркуляцию лимфы и процесс детокса, а оптимизирует работу органов, дает заряд энергии.
Техника проведения сухой чистки:
1. Использовать щетку с щетиной из природных материалов и длинной ручкой.
2. Проводить манипуляцию в душевой/ванне.
3. Начать чистку с пальцев нижних конечностей и продвигаться к сердцу длинными движениями. Потом перемещаться от пальцев верхних конечностей к сердцу.
4. После сухого массажа следует принять душ. Чередовать горячую и холодную температуру с целью активации кровотока.
5. Деликатно вытереть тело махровым полотенцем, нанести на кожу кокосовое масло.
Имеет смысл проводить подобную сухую чистку каждый день перед принятием душа.
Наладить здоровый лимфоток, похудеть и улучшить самочувствие можно посредством несложного лимфодренажного массажа и специальных упражнений.
Плюсы лимфодренажа:
удаление избытка жидкости из организма
укрепление иммунной защиты
укрепление нервной системы
потеря лишнего веса
оптимизация тонуса кожи
Упражнения для нормализации лимфотока
1. Массаж области ключиц
Техника выполнения:
Лечь на спину на плоской поверхности. Скрестить руки на груди, чтобы пальцы левой руки были расположены под правой ключицей, а пальцы правой руки — под левой. Поднимать локти так, чтоб пальцы осуществляли давление на указанные зоны, проваливаясь в ямки.
Вдох делать в исходном положении, выдох – в процессе надавливания.
Проделать упражнение 15–20 раз.
2. Перекатывание на стопах
Техника выполнения:
Встать ровно, руки опущены вольно вдоль тела, стопы параллельны друг другу. Приподняться на носки, задержаться в таком положении на 1 сек., далее опуститься и плавно перекатиться на пятки.
Дыхание обычное.
Проделать упражнение 20 раз.
3. Массаж области солнечного сплетения
Техника выполнения:
Встать ровно или сесть, спина прямая. Сложить большие и указательные пальцы рук в щепотку. Сделать вдох, установить сложенные пальцы на точку под ребрами там, где находится солнечное сплетение. Округлить спину и осуществить надавливание пальцами на указанную точку. Задержаться на 1 сек. в данном положении, далее выпрямить спину.
Вдох делать при выпрямлении, выдох - при нажатии.
Проделать упражнение 15–20 раз.
4. «Японская вибрация»
Техника выполнения:
Лечь на спину на плоской поверхности. Поднять вверх руки и ноги, немного согнутые в коленях. Потрясти ими одновременно, расслабляя конечности.
Дыхание обычное.
Проделывать упражнение 1–3 минут.
5. «Лягушка»
Техника выполнения:
Сидя на плоской поверхности, согнуть ноги в коленях, соединив стопы. Опустив руки на колени, надавливать на них со средней силой, но быстро, чтобы колени как бы пружинили.
Дыхание обычное.
Проделывать упражнение 30 раз.
6. Скручивания
Техника выполнения:
Лечь на спину на плоской поверхности, ноги должны быть прямыми. Сгибая ноги в коленях, подтягивать их к груди и возвращаться в исходную позицию. Упражнение следует проделывать в быстром темпе, но, дыхание не должно сбиваться.
Вдох в исходной позиции, выдох при скручивании.
Проделывать упражнение 20 раз.
Это следует знать!
Не стоит стимулировать лимфоток, если имеет место:
беременность
злокачественное новообразование
недуг воспалительной природы
тромбофлебит
лимфаденит и лимфаденопатия.
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