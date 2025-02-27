Помогает от застоя желчи: почему утром нужно пить именно теплую, а не холодную воду

Многие специалисты в области здоровья и диетологии рекомендуют пить утром именно теплую воду, а не холодную воду.Утро — то время, когда организм пробуждается после ночного отдыха и готовится к новому дню. То, как мы начинаем его, во многом определяет наше самочувствие, энергию и продуктивность, об этом в беседе с MedikForum.ru напомнила гепатолог Алла Южнова. Врач отметила: одной из причин, объясняющих, почему после пробуждения следует пить именно теплую воду, является положительное влияние такой привычки на желчный пузырь — его правильное функционирование, в свою очередь, способствует общему улучшению пищеварения и самочувствия.Каким образом питье теплой воды помогает от застоя желчи:Стимулируется выработка желчи. Теплая вода, выпитая натощак, активизирует выработку желчи печенью. Это особенно важно утром, когда желчный пузырь после ночного отдыха может быть «ленивым» и недостаточно активным. Теплая вода помогает «разбудить» его, подготавливая к приему пищи. Это способствует более эффективному перевариванию жиров и предотвращает ощущение тяжести после еды.Профилактируется застой желчи. Одной из распространенных проблем, связанных с желчным пузырем, является застой желчи — нарушение, которое может вести к образованию камней и воспалению органа. Теплая вода утром способствует расслаблению желчных протоков, что облегчает движение желчи из пузыря в кишечник.Улучшается моторика желчного пузыря. Теплая вода действует как естественный стимулятор моторики желчного пузыря. Он начинает сокращаться более активно, что способствует своевременному и полному выделению желчи. Это особенно важно для людей, склонных к дискинезии желчевыводящих путей — состоянию, при котором нарушается нормальное сокращение желчного пузыря.Почему еще утром следует пить теплую, а не холодную воду?Предотвращает спазм сосудов. Теплая вода действует мягче, чем холодная, и не вызывает стресса для организма. Холодная вода, особенно натощак, может вызвать резкое сужение сосудов, что затрудняет кровообращение и замедляет процессы пробуждения. Теплая же вода, напротив, способствует постепенному «разогреву» внутренних систем, подготавливая их к активной работе.Стимулируется пищеварение. Теплая вода помогает активизировать выработку желудочного сока и ферментов, которые необходимы для переваривания пищи. Холодная вода, наоборот, может замедлить процесс пищеварения, так как организм вынужден тратить дополнительную энергию на то, чтобы согреть жидкость до температуры тела.Кроме того, теплая вода способствует расслаблению мышц желудочно-кишечного тракта, что помогает предотвратить запоры и улучшить перистальтику кишечника. Это особенно полезно для людей, страдающих от проблем с пищеварением.Улучшается детоксикация организма. Во время сна организм активно работает над выведением токсинов и шлаков — теплая вода помогает ускорить этот процесс, стимулируя работу почек и мочевыделительной системы. Она также способствует потоотделению, что является естественным способом избавления от вредных веществ.«Теплая вода с добавлением лимона усиливает лимфодренаж, что помогает избавляться от утренней отечности».Улучшается кровообращение. Прием теплой воды способствует расширению сосудов, что улучшает кровообращение. Это, в свою очередь, обеспечивает более интенсивное насыщение клеток кислородом и питательными веществами — в результате человек лучше чувствует себя, остается энергичным. Улучшенное кровообращение также способствует снижению мышечного напряжения и уменьшению болевых ощущений.Холодная вода, напротив, может вызвать сужение сосудов, что затрудняет кровоток и может привести к ощущению дискомфорта, особенно у людей с чувствительной сердечно-сосудистой системой.Лучше переносится психологически. Пить теплую воду комфортнее, чем холодную (особенно в любое время года, когда не жарко). Такой ритуал обладает успокаивающим эффектом, расслабляет нервную систему и помогает снизить уровень стресса.«Привычка пить утром небольшими глотками теплую воду может стать своеобразной медитацией, которая обеспечивает позитивный настрой, помогает от хандры, плохого настроения. Холодная вода у многих людей может вызвать резкий выброс адреналина, вызывающий ощущению тревожности и дискомфорта».

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