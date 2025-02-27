Учёные выяснили, что наркоз плохо влияет на когнитивные способности. Кто рискует больше всех
Как проводили исследование
Учёные взяли за основу данные более 1800 взрослых людей средним возрастом около 51 года без неврологических или психиатрических заболеваний, которым делали анестезию.
По прошествии 6 и 12 лет участники эксперимента проходили специальные нейропсихологические тесты для оценки когнитивных функций.
Что выяснили
Оказалось, что длительное воздействие анестезии снизило когнитивные способности подопытных — исполнительные функции, избирательное внимание и скорость мышления.
Заметнее всего это повлияло на:
пациентов старшего возраста;
людей с низким уровнем образования;
тех, у кого были сопутствующие заболевания — диабет и гипертензия;
курильщиков.
Что это значит
Поскольку у тех, кто во время операции долго находился под наркозом, в будущем могут снижаться когнитивные функции, им нужно поддерживать когнитивное здоровье, отметили учёные.
Особенно это актуально для пожилых пациентов, которым предстоит хирургическое вмешательство.
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