Как поддержать организм в начале весны : доступные овощи для укрепления здоровья

К началу весны организм ослабевает, и чтобы помочь ему восстановиться, в рацион следует включить боше разных овощей – растительные продукты дают ему полезную для кишечника клетчатку, витамины, антиоксиданты и микроэлементы.В магазинах сейчас доступны лук, чеснок, капуста, морковь, свекла, редька, баклажаны, картофель – эти овощи (при отсутствии противопоказаний) могут действенно поддержать организм в начале весны, насытив его полезными питательными веществами. О том, какие доступные овощи особенно хороши для укрепления здоровья в межсезонье, MedikForum.ru поговорил с диетологом-нутрициологом Игорем Строковым.Лук и чеснок: природные антибиотики. Лук и чеснок содержат фитонциды, которые борются с бактериями и вирусами, а также витамины С, В6 и минералы (цинк, селен). Эти овощи очень полезны в период простуд и инфекций, их прием обеспечивает поддержку иммунной системе.Польза: укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина, поддерживают сердечно-сосудистую систему.Противопоказания: при гастрите, язве желудка, панкреатите и заболеваниях почек лук и чеснок могут вызвать раздражение слизистой. Также их стоит ограничить при беременности и кормлении грудью.Капуста: источник витаминов и клетчатки. Капуста – низкокалорийный продукт, богатый витамином С, К, фолиевой кислотой и клетчаткой. Содержа много кетчатки, она помогает улучшить работу кишечника, активизирует вывод токсинов.Польза: улучшает пищеварение, способствует детоксикации, укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье кожи.Противопоказания: при повышенном газообразовании, заболеваниях щитовидной железы (из-за содержания гойтрогенов) и обострении гастрита капусту стоит употреблять с осторожностью, не есть в сыром виде.Морковь: для зрения и не только. Она является источником бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Этот овощ полезен для работы органов зрения, кожи и иммунитета. Также морковь содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами.Польза: улучшает зрение, укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье кожи, способствует регенерации клеток.Противопоказания: при заболеваниях печени морковь следует употреблять в умеренном количестве.Свекла: натуральное средство детоксикации. Корнеплод богат железом, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Свекла улучшает состав крови, поддерживает работу печени и помогает выводить токсины из организма.Польза: улучшает кроветворение, поддерживает работу печени, способствует более активному очищению от токсинов, укрепляет сосуды и помогает снижать давление.Противопоказания: при мочекаменной болезни, гастрите и диабете свеклу нужно есть с осторожностью.Редька: для пищеварения и иммунитета. Содержа в себе специфические эфирные масла, витамин С и клетчатку, редька эффективно стимулирует пищеварение и помогает организму противостоять инфекциям.Польза: улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему, обладает противомикробными свойствами.Противопоказания: при гастрите, язве желудка и заболеваниях почек редьку следует исключить из рациона.Баклажаны: для сердца и сосудов. Они богаты калием, который поддерживает работу сердца, а также антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений разными окисляющими веществами, свободными радикалами.Польза: укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают уровень холестерина, улучшают обмен веществ.Противопоказания: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения баклажаны стоит употреблять с осторожностью.Картофель: источник энергии. Этот сытный овощ дает оранизму много нужного сердцу и сосудам калия, а также витамин С и крахмал, который дает энергию. Но польза картофеля зависит от того, как его готовят – например, жарка «убивает» полезные свойства.Польза: поддерживает энергетический баланс, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение.Противопоказания: при диабете и ожирении картофель стоит употреблять в ограниченных количествах.

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