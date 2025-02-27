AdvSci: куркумин восстанавливает повреждения мозга после приступов эпилепсии

Ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук установили, что биоактивное соединение куркумин помогает снизить нейровоспаление и восстановить повреждения мозга, вызванные эпилептическими припадками.Эпилепсия — это тяжелое неврологическое расстройство, которое характеризуется повторяющимися припадками. Эти приступы не только вызывают повреждение нейронов, но и активируют глиальные клетки, запуская локальную иммунную реакцию. Эта иммунная реакция высвобождает провоспалительные факторы, которые способствуют формированию порочного круга, усугубляющего состояние человека.В традиционной китайской медицине (ТКМ) уже давно используются таблетки Байцзинь, содержащие куркумин, для лечения эпилепсии. Однако точные молекулярные механизмы, с помощью которых это вещество воздействует на нейровоспаление, до сих пор остаются неясными.Новое исследование показало, что куркумин регулирует особый рецептор протеинтирозинфосфатазы типа Z1 (PTPRZ1). Одноименный ген PTPRZ1 экспрессируется в различных тканях, в том числе в тканях рака. С ним связаны такие заболевания, как рак легких, шейки матки, гепатокарцинома, рак почек и глиобластома.PTPRZ1 участвует в создании контекстной памяти и защищает олигодендроциты (группу разнообразных вспомогательных) клеток от разрушения. Нормализация его функционирования в исследовании способствовала подавлению чрезмерных нейровоспалительных реакций, уменьшая повреждения мозга после судорог и способствуя восстановлению нейронов.По словам ученых, их открытие закладывает основу для дальнейших исследований терапевтического потенциала куркумина при лечении неврологических заболеваний.

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