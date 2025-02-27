Ученые обнаружили ключевой белок, отвечающий за устойчивость к стрессу

Почему при столкновении с хроническим стрессом у некоторых людей развиваются симптомы тревоги и депрессии, а другие проявляют устойчивость? Белок, который действует как каннабиноидный рецептор и присутствует в структуре, контролирующей обмены между кровотоком и мозгом, может быть частью ответа, согласно исследованию.«Белок, называемый каннабиноидным рецептором типа 1 (CB1), является частью гематоэнцефалического барьера, динамической структуры, которая защищает мозг, регулируя прохождение молекул между кровотоком и мозгом», — объясняет руководитель исследования Каролин Менар, профессор медицинского факультета Университета Лаваля и научный сотрудник Центра исследований мозга CERVO. «В условиях хронического социального стресса целостность этого барьера нарушается, воспалительные молекулы проникают в мозг, и появляются симптомы тревоги и депрессии».Рецепторы CB1 в большом количестве присутствуют в нейронах, но они также обнаружены в астроцитах — звездчатых клетках, обеспечивающих связь между кровеносными сосудами мозга и нейронами.«Астроциты являются важнейшим компонентом барьера», — объясняет профессор Менар. «Мы заметили, что у мышей, устойчивых к стрессу, в барьере было больше рецепторов CB1, чем у мышей с депрессивным поведением или у мышей, не подвергавшихся стрессу. Это натолкнуло нас на мысль исследовать роль астроцитарных рецепторов CB1 в реакции на хронический стресс».Исследовательская группа сначала вызвала увеличение распространенности рецептора CB1 в астроцитах мышей, разработав вирусный вектор, который содержал генетический материал, кодирующий рецептор CB1, а также механизм, который ограничивал его экспрессию только астроцитами. При инъекции этот вирус увеличивал уровни рецепторов CB1 в астроцитах мышей, но не в их нейронах.Затем эти мыши подвергались хроническому социальному стрессу. «Каждый день на пять минут их приводили в прямой контакт с доминирующим самцом. В остальное время в клетке была установлена прозрачная перегородка. Мыши могли видеть своего обидчика без какого-либо физического взаимодействия, так что по сути это был психосоциальный стресс», — говорит Менар.Через три недели после инъекций уровень рецепторов CB1 в астроцитах мышей экспериментальной группы увеличился более чем вдвое.«У этих мышей базовые уровни тревожности, наблюдаемые при отсутствии стресса, были снижены, как и симптомы тревожности и депрессивного поведения, вызванные социальным стрессом. Повышенная экспрессия рецепторов CB1 приводит к устойчивости за счет улучшения состояния сосудов в мозге», — резюмирует исследователь.Другие эксперименты, проведенные ее командой, показали, что у мышей, имевших доступ к тренировочному колесу или получавших антидепрессанты, также наблюдался более высокий уровень рецепторов CB1 в астроцитах.Кроме того, исследование человеческого мозга из Канадского банка мозга Дуглас-Белл в Монреале подтвердило связь между рецепторами CB1 и симптомами депрессии.«Мы обнаружили, что уровень рецепторов CB1 в астроцитах был ниже у людей с тяжелой депрессией на момент смерти, чем у людей без депрессии или у тех, кто лечился антидепрессантами», — говорит Менар.По мнению исследователя, эти результаты указывают на возможность использования молекул, способных активировать рецепторы CB1 в астроцитах, для снижения симптомов тревоги и депрессии, а также для повышения устойчивости к стрессу.«Однако задача состоит в том, чтобы ограничить их воздействие астроцитами, поскольку сильная и длительная активация тех же рецепторов в нейронах может иметь побочные эффекты, особенно на бдительность, тревожность и аппетит. Пока мы не найдем молекулу, которая действует специфически на рецепторы CB1 в астроцитах , мы можем смягчить негативные последствия стресса, воспользовавшись защитным эффектом физической активности», - резюмировал он.

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