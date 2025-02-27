Раньше, чем кажется: какие неочевидные признаки старения появляются в возрасте до 40 лет

Первые признаки старения могут проявляться гораздо раньше, чем может показаться: уже после 25–30 лет.Старение — не только пожилой возраст, не только седина и морщины. Этот естественный биологический процесс начинается в организме раньше, чем многие думают, на данный факт обратила внимание терапевт Ирина Андреева. По словам врача, изменения, которые возникают в организме в связи со старением, можно заметить задолго до 40 лет, то есть, в период, который считается молодостью и расцветом человеческой жизни. Хотя такие изменения часто бывают неочевидными.Какие неочевидные признаки старения появляются в возрасте до 40 лет?Снижение когнитивных функций. Одним из первых признаков старения может быть ухудшение памяти, концентрации и скорости мышления. Примерно в 30 лет нейронные связи в головном мозге становятся менее устойчивыми, а скорость обработки информации начинает замедляться, что и объясняет снижение качества когнитивной деятельности.«Человек начинает чаще забывать важные детали, хуже усваивать новую информацию или дольше решать задачи, которые раньше требовали меньше раздумий, – все это обуславливается возрастными изменениями в мозге. Но так как подобное ухудшение еще не очень значительно, на него обычно не обращают внимания».Снижение выносливости и энергии. С возрастом метаболизм замедляется, а митохондрии — «энергетические станции» клеток — работают менее эффективно. Это приводит к тому, что привычные нагрузки начинают требовать больше усилий.«Если вы чувствуете, что стали быстрее уставать, хотя образ жизни не изменился, это может быть признаком старения».Изменения в осанке и гибкости. После 30 лет осанка становится менее прямой, а движения — более скованными: к такому изменению с телом ведет уменьшение эластичности мышц, сухожилий и связок, а также начинающиеся дегенеративные процессы в позвоночнике. Учащающиеся жалобы на дискомфорт в спине или шее — показатель старения опорно-двигательного аппарата.Ухудшение качества сна. С возрастом многие люди начинают испытывать проблемы со сном: трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью или ощущение, что сон стал менее глубоким. На это влияют изменения в выработке мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Подобные изменения происходят в тесной связи со старением.Иное восприятие вкуса и запаха. С возрастом ослабевает чувствительность вкусовых рецепторов и обонятельных клеток, что отражается на восприимчивости разных вкусов и ароматов. Например, человек может перестать любить пищу, которая нравилась ему раньше, — она уже не кажется ему такой же вкусной. Особенно часто это происходит после 35 лет.Снижение либидо. Гормональные изменения, которые начинаются уже после 25–30 лет, могут влиять на сексуальное желание. У мужчин снижается уровень тестостерона, у женщин — эстрогена. Это может приводить к уменьшению интереса к интимной жизни, что также является одним из признаков старения.Ухудшение состояния кожи (не только морщины). Кожа из-за старения может становиться более сухой, тонкой и чувствительной, что объясняется уменьшением выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Также могут появляться пигментные пятна, сосудистые звездочки или купероз. Эти изменения начинаются уже после 30 лет.Изменения в работе сердечно-сосудистой системы. Старение делает работу сердца и сосудов менее эффективной: сердечная мышца теряет эластичность, а сосуды — гибкость. В связи с этим физические нагрузки все чаще вызывают учащенное сердцебиение или одышку.Смена предпочтений. С возрастом многие становятся более эмоционально устойчивыми — жизненный опыт помогает спокойнее воспринимать рутинные проблемы. В то же время усиливается настороженность по отношению ко всему новому, ухудшается способность адаптироваться —люди становятся более консервативными и менее склонными к риску, так на них сказываются возрастные изменения в работе мозга.

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