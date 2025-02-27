Не только изжога и боли в животе: какие изменения во внешности говорят о болезнях ЖКТ

Некоторые изменения во внешности могут указывать на скрытые проблемы с пищеварением.Когда речь заходит о болезнях желудочно-кишечного тракта, возникают ассоциации с такими нарушениями как изжога, дискомфорт и боли в животе, диарея или запор. Но патологии органов ЖКТ оказывают комплексное влияние на организм, и их симптомы часто проявляются как эстетические проблемы, портящие внешность. Диетолог Василиса Пономарева рассказала, какие изменения внешнего вида могут возникать при заболеваниях пищеварительной системы.Проблемы с кожей. По словам диетолога, кожа одной из первых реагирует на нарушения в работе ЖКТ. Когда его функция нарушается, возникают трудности со своевременным выводом токсинов через кишечник – эти вещества начинают выводиться через кожу, что приводит к различным проблемам.Акне и воспаления. Угревая сыпь, прыщи и воспаления часто связаны с дисбактериозом кишечника, синдромом раздраженного кишечника (СРК) или пищевой непереносимостью.«Неблагоприятны е процессы в кишечнике (например, избыточный рост патогенных бактерий) могут провоцировать системное воспаление, которое в том числе проявляется в виде воспалительных кожных реакций – красноты и различных высыпаний».Сухость и шелушение. Нарушение всасывания питательных веществ, особенно жирорастворимых витаминов (А, Е, D), провоцирует избыточную сухость кожи, шелушению и даже экзему.Желтоватый оттенок кожи. Проблемы с печенью или желчным пузырем, такие как холецистит или гепатит, могут вызывать желтушность кожи и склер глаз.Темные круги под глазами. Таким внешним симптомом часто проявляются хронические запоры, интоксикация или нарушение работы печени.Проблемы с состоянием волос и ногтей. Состояние волос и ногтей напрямую зависит от того, насколько хорошо организм усваивает питательные вещества, подчеркнула диетолог.Выпадение волос. Это может говорить о дефиците железа, цинка и витаминов группы В, который часто наблюдается при заболеваниях ЖКТ.«Например, выпадение волос наблюдается при анемии, вызываемой кровотечением в случае язвы желудка»Ломкость ногтей. Нарушение всасывания кальция, магния и белка при заболеваниях кишечника способствует повышенной ломкости ногтей, появлению белых пятен и расслоению ногтевых пластин.Тусклые и сухие волосы. Такая проблема характерна для нарушений в работе печени или поджелудочной железы.Проблемы с глазами. Болезни ЖКТ могут влиять на возникновение халязиона – хронического воспаления мейбомиевой железы века. Халязион тесно связан с нарушением липидного обмена, что часто наблюдается при заболеваниях печени, желчного пузыря или поджелудочной железы.Кроме того, заболевания ЖКТ могут вызывать следующие нарушения:Покраснение и сухость глаз – признак нарушения всасывания витамина А;Отечность век – один из симптомов почечной патологии.Отеки. Заболевания ЖКТ, особенно те, которые связаны с нарушением работы печени или почек, нередко вызывают задержку жидкости в организме, что внешне проявляется в виде отеков на лице, руках и ногах.Отечность лица. Провоцировать ее может низкий уровень альбумина в крови, возникающий вследствие нарушения белкового обмена при заболеваниях печени или кишечника.Неприятный запах изо рта (галитоз). Его появление часто обуславливается заболеваниями желудка (например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) или нарушениями в работе кишечника.Проблемы с весом. Заболевания ЖКТ могут приводить как к резкому снижению веса, так и к его увеличению.Потеря веса. Непроизвольное похудение может говорить о нарушения всасывания питательных веществ – такое может происходить, когда имеются язвенный колит, болезнь Крона или панкреатит.Увеличение веса. Его ключевой фактор – замедление метаболизма. Вызывать подобное нарушение могут проблемы с печенью или поджелудочной железой.

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