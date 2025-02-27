Длительное воздействие анестезии способно ухудшить когнитивные функции

Исследование, проведенное специалистами из Маастрихтского университета, выявило связь между длительной общей анестезией и снижением когнитивных способностей пациентов.В ходе анализа данных, ученые установили, что продолжительное воздействие общей анестезии оказывает негативное влияние на исполнительные функции мозга, которые включают в себя способность планировать, организовывать и контролировать свое поведение. Также была зафиксирована значительная потеря избирательного внимания, которое позволяет людям сосредотачиваться на конкретных стимулах и игнорировать отвлекающие факторы. Кроме того, снижалась скорость мышления и скорость обработки информации, что делает процесс принятия решений и выполнения задач более медленным и трудным. Эти изменения наблюдались в течение 12-летнего периода наблюдения за участниками исследования.Особенно заметное ухудшение когнитивных функций наблюдалось у пожилых людей и у пациентов с низким уровнем образования. Кроме того, наличие сопутствующих заболеваний, таких как гипертензия и диабет, а также курение, усиливали негативное воздействие на исполнительные функции, внимание и скорость обработки информации.В исследовании приняли участие 1823 взрослых человека, не имеющих психиатрических и неврологических заболеваний. Средний возраст участников составил 51,1 года. Опытный анестезиолог прогнозировал длительность анестезии для каждого участника, а оценка когнитивных функций проводилась с использованием нейропсихологических тестов в начале исследования, а также через 6 и 12 лет после его начала.Авторы исследования пришли к выводу, что длительное воздействие общей анестезии во время хирургических операций может способствовать снижению когнитивных функций в долгосрочной перспективе. В связи с этим, они подчеркивают необходимость профилактических мер и поддержания здорового образа жизни для сохранения когнитивного здоровья, особенно у пожилых пациентов, которым предстоит хирургическое вмешательство.В контексте детей, исследования показывают, что общая анестезия может привести к нарушениям в процессе обучения, задержке психического развития и синдрому дефицита внимания с гиперактивностью, особенно если анестезия проводилась в раннем возрасте.

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