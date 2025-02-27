Какая температура тела может быть симптомом туберкулеза и рака, рассказал терапевт Карпенко

Если температура немного выше или ниже нормы, то некоторые этого даже не почувствуют. Другие же спишут все на усталость и переработки. Почему температура может меняться, если это не ОРВИ? Что с этим делать? Рассказывает эксперт.Стандарт температуры, который считается нормой, — это 36,6 градусов. Если человек заболевает, то иммунная система начинает бороться с вирусом, появляются головная боль, слабость, лихорадка. Врачи настоятельно рекомендуют не сбивать слегка повышенную температуру, дать организму возможность атаковать врага. В случае когда отметка на градуснике 38,5 и выше, то здесь уже необходимы жаропонижающие.Что касается температуры 37 градусов, то она вызывает у многих сомнения: вроде бы невысокая, но все равно дает о себе знать, влияет на самочувствие. Надо ли ее сбивать? И о чем вообще может говорить такая температура? Об этом рассказал эксперт телеканала «Доктор» врач-терапевт Дмитрий Карпенко.Когда речь идет о субфебрильной температуре (от 37 до 38 градусов), важно не просто снижать ее, а выяснить причину появления.«Вы можете сбить температуру, если переносите ее плохо, но это не отменяет необходимости консультации с врачом. Не стоит заглушать симптомы, это может затруднить диагностику», — предупреждает врач.Дело в том, что даже немного повышенная температура — это не вариант нормы, особенно если она держится не пару дней, а продолжительное время — недели или месяцы.Когда повышенная температура опаснаТемпература, продолжающаяся более двух недель, может быть симптомом ряда заболеваний.Инфекционные болезниВ первую очередь врач должен исключить инфекционные патологии: ОРВИ, грипп, ковид.«Многие инфекции протекают с малосимптомной картиной: у пациента может быть только температура, без других ярко выраженных признаков, таких как кашель или боль в горле», — поясняет Дмитрий Карпенко.Ревматологические заболеванияБолезни соединительной ткани, такие как ревматоидный артрит или системная красная волчанка, также могут вызывать субфебрильную температуру.«Признаками таких заболеваний могут быть боли, припухлость или скованность суставов, особенно по утрам», — говорит врач.ОнкологияДлительная субфебрильная температура может быть проявлением паранеопластического синдрома — реакции организма на наличие опухоли. Это особенно важно, если других симптомов нет. Обязательно запишитесь на консультацию к врачу, ведь организм не просто так усиленно борется с чем-то уже долгое время.ТуберкулезУ этого заболевания может не быть симптомов в самом начале, особенно когда оно внелегочной локализации — очаг в другом месте. Начинающийся туберкулез тоже может быть причиной того, что у вас стабильно повышена температура.Другие симптомы туберкулеза: слабость, ночная потливость, кашель, боли в груди при дыхании.«Для исключения туберкулеза могут проводиться кожные тесты, такие как диаскинтест», — говорит эксперт.КстатиОсобенности терморегуляции у мужчин и женщин могут отличаться. «Женский организм претерпевает циклические изменения в течение месяца, и это может приводить к небольшим колебаниям температуры, особенно во второй половине менструального цикла», — отмечает эксперт.Почему температура может быть ниже нормыБывает и так, что у человека стабильно держится пониженная температура, например до 35,4-35,9 градуса.По словам Дмитрия Карпенко, это может быть связано с:нарушением функции щитовидной железы (гипотиреозом),неправильным измерением температуры.«Важно правильно измерять температуру. Например, при использовании электронного термометра нужно держать его не менее 5-7 минут, чтобы получить точный результат», — советует врач.Когда срочно пора к врачуДаже если у вас слегка повышена температура всего несколько дней, это все равно может быть веской причиной для обращения за профессиональной помощью.Боль в суставах, скованность, кашель, который не проходит, ночная потливость, резкая потеря веса, сильная слабость — все это говорит о том, что вам нужен врач.Не откладывайте визит к специалисту, даже если вам кажется, что все скоро пройдет самостоятельно. Лучше лишний раз перестраховаться, чтобы не запустить опасный патологический процесс.

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