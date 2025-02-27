Ученые идентифицировали клетки, вызывающие хроническую боль в кишечнике

Наш кишечник выстлан важным барьером, который выполняет некоторые важные функции; Он удерживает микробы в желудочно-кишечном тракте вдали от остального организма и помогает нам, например, усваивать питательные вещества. Клетки этого барьера играют множество важных ролей, и теперь ученые показали, как один из этих типов клеток может способствовать хронической боли в кишечнике.Эти клетки, называемые энтерохромаффиновыми (ЭК), могут действовать как важные сенсоры, которые могут отслеживать потенциально вредные или вредные вещества и посылать сигналы о том, что они чувствуют. Но эти клетки также могут продолжать посылать эти сигналы после того, как угроза миновала, что может способствовать хронической боли, которую испытывают люди с такими проблемами, как синдром раздраженного кишечника (СРК) и воспалительное заболевание кишечника (ВЗК). Результаты были опубликованы в журнале Nature.Существует два важных типа ЭК-клеток, каждый из которых реагирует на различные типы раздражителей в кишечнике. Одним из типов клеток являются ворсинчатые EC-клетки, и они расположены выше в слизистой оболочке кишечника. Они могут посылать ранние предупреждающие сигналы о повреждении, таком как окислительный стресс, который может повредить ткани.Ворсинчатые EC-клетки могут высвобождать высокий уровень нейромедиатора серотонина и молекулярного топлива под названием АТФ, которое запускает пути, доставляющие болевые сигналы в мозг.«Клетки Villus EC действуют как охранники, высвобождая серотонин и АТФ в качестве системы сигнализации для организма, предупреждая его о наличии проблемы в кишечнике», — объяснил старший автор исследования профессор Стюарт Брайерли из Южно-Австралийского института здоровья и медицинских исследований (SAHMRI).Другой тип ЭК-клеток известен как криптические ЭК-клетки, и они находятся глубже в слизистой оболочке кишечника. Если защитный барьер кишечника ослаблен, клетки крипты EC реагируют на раздражители, к которым могут относиться некоторые соединения, содержащиеся в острой пище, такой как васаби и горчица. Затем клетки крипты EC выделяют серотонин, который активирует нервы, сигнализируя о боли, объяснил Брайерли.«Как правило, эти крипты EC-клеток помогают регулировать секрецию в кишечнике, способствуя пищеварению, но когда они подвергаются воздействию вредных раздражителей или во время воспаления, они наполняют систему серотонином, тем самым активируя нервы и вызывая дискомфорт или боль», — добавил Брайерли.Лучшее понимание этого явления может помочь ученым разработать более эффективные методы лечения дискомфорта и боли в кишечнике, которые так часто возникают при желудочно-кишечных расстройствах.«Теперь у нас есть гораздо более четкая картина того, как возникает и поддерживается боль в кишечнике», — сказал Брайерли. «Если мы сможем найти способы регулировать активацию клеток ЭК, это может сыграть важную роль в поиске более эффективных методов лечения хронической боли в кишечнике, от которой страдают миллионы людей во всем мире».

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