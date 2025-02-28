Деликатная проблема: что часто вызывает зуд в интимной зоне

Зуд в интимной зоне может возникать по довольно безобидной причине, но иногда он указывает на серьезные заболевания.Такие проблемы принято называть деликатными, но с ощущением зуда в интимной зоне хотя бы раз в жизни сталкивался каждый взрослый человек. Поговорили с урологом Русланом Гасановым, чтобы выяснить, какие причины вызывают его наиболее часто.«Зуд в этой области тела может вызываться различными факторами, большинство из них которых безвредны. Например, кожа может чесаться после бритья или из-за трения, вызываемого синтетической одеждой, бельем. Некоторые моющие средства, гели для душа тоже могут вызывать зуд, если они нарушают уровень pH. Интимную зону лучше всего очищать только чистой водой и специальными средствами, либо мягким мылом с простым составом без ароматизаторов, отдушек», - завил специалист.Причина зуда: грибок. Если в дополнение к зуду наблюдаются и другие симптомы — жжение, неприятный запах, необычные выделения — это может свидетельствовать об инфекции в области половых органов. Например, грибковой.«Вагинальные дрожжевые инфекции считаются женской проблемой, у мужчин они встречаются значительно реже. Такое заболевание обычно можно вылечить самостоятельно с помощью противогрибковых препаратов, продающихся в аптеке».Прыщи в интимной зоне: бывают у всех. Они возникают из-за сильного потоотделения, трения, закупорки сальных желез, и тоже провоцируют желание почесываться. При условии, что их не трогают, проходят сами собой через несколько дней.«Чтобы избежать воспаления, ни в коем случае нельзя выдавливать и чесать сальные прыщи, возникающие в этой зоне».Абсцесс. Если в раздраженную кожу паховой области (например, из-за бритья или трения) проникают бактерии, которым удается попасть достаточно глубоко в ткани, может образоваться абсцесс — скопление гноя в закрытой полости. Пораженный участок становится болезненным, опухшим и красным. Небольшие абсцессы иногда вскрываются и заживают самостоятельно, но бывает и так, что человеку требуется медицинское лечение.Фурункулы. Помимо абсцессов, в области половых органов могут также возникать фурункулы — гнойные прыщи, вызванные инфекцией волосяных фолликулов. Фурункул часто лопается сам по себе, но этот процесс можно ускорить с помощью вытягивающей мази.Инверсные угри. Когда абсцессы и воспаления возникают повторно в области гениталий или подмышек, это может быть признаком инверсных угрей — хронического воспалительного заболевания кожи, которое часто протекает приступообразно. Лечение зависит от тяжести заболевания и может включать в себя применение кремов, медикаментов или хирургическое вмешательство.Экзема. Она характеризуется покраснением, зудом и появлением высыпаний, многочисленных мелких прыщей. Причинами экземы в интимной области могут быть прием лекарств, аллергия, а также инфекции, вызванные кожными грибками или вирусами. Кроме того, провоцировать ее может псориаз в области половых органов. Заниматься самолечением такой экземы не нужно — следует обращаться к врачу, так как только специалист может правильно установить причину проблемы и выбрать наиболее подходящее средство для ее терапии.Бородавка на ножке: нужно ли удалять? Бородавки на ножке (фибромы) образуются в результате разрастания клеток соединительной ткани — их можно узнать по тому, что они мягкие и гибкие. Обычно бородавки на ножке не вызывают дискомфорта. Однако если они подвергаются сильному трению или повышенному потоотделению в интимной зоне, существует риск возникновения воспаления. В этом случае их можно удалить хирургическим путем.Генитальные бородавки: передаются половым путем. Такие образования являются одними из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем. Сероватые или телесного цвета узелки имеют поверхность, напоминающую цветную капусту, и появляются по отдельности или группами. Иногда они чешутся и жгут.«Генитальные бородавки заразны и требуют медицинского лечения».Генитальный герпес. Первые симптомы могут проявиться через две недели после того, как вирус герпеса проник в организм — к ним относятся покалывание и болезненные ощущения. Затем образуются покрасневшие припухлости, которые в течение нескольких дней превращаются в заполненные жидкостью волдыри, сопровождающиеся зудом и болью. Сначала содержимое пузырьков герпеса мутнеет, затем они лопаются и покрываются корочкой. Кроме того, на коже могут появиться язвы и ранки. У женщин могут возникать выделения из влагалища , боль и затрудненное мочеиспускание, а также покалывание в ногах и бедрах. Для его лечения применяются противовирусные препараты, а дополнительно анальгетики и противовоспалительные препараты, цинковая мазь, сидячие ванны или компрессы с растворами, содержащими йод или танины.

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