Ученые рассказали о лекарстве, которое способно помочь курильщикам
Южнокорейские ученые предложили новый подход к решению мировой проблемы. Они заявили, что «Проциклидин» — препарат для лечения болезни Паркинсона — может помочь облегчить физические симптомы никотиновой абстиненции: тремор и снижение подвижности.
Специалист из Центра заболеваний головного мозга Корейского института науки и технологий Хе-Ин Им отметил, что это исследование открывает новые границы для потенциального лечения никотиновой зависимости, предлагая альтернативу «Бупропион»у и «Варениклину».
Ученый добавил, что никотин похож на ацетилхолин и может взаимодействовать с рецепторами холинергических интернейронов. Исследования показали, что подавление этих интернейронов восстанавливает уровень дофамина в мозге.
Дофамин известен как «гормон счастья», и никотин в сигаретах способствует его выработке. Поэтому люди, бросающие курить, часто испытывают тягу из-за его дефицита. Восстановление уровня гормона может помочь облегчить симптомы отмены.
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