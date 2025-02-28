Неочевидные признаки: как ослабленный иммунитет маскируется под рутинные недомогания

Ослабление иммунитета может проявляться не только частыми простудами или инфекциями, но и менее очевидными симптомами.К моменту наступления весны наш иммунитет ослабевает, и мы становимся более уязвимыми перед ОРВИ и другими инфекциями. Однако помимо очевидных признаков, таких как частые простуды или длительное выздоровление, существуют другие симптомы его ослабления — они часто воспринимаются как рутинные недомогания, возникающие из-за рядового переутомления, перегрузок, недосыпа.«Один из признаков ослабленного иммунитета — усталость. Если вы постоянно чувствуете себя не в тонусе и не можете собраться, чтобы выполнить давно запланированные дела, это может говорить о том, что иммунная система истощена борьбой с патогенами», - напомнила в беседе с MedikForum.ru эндокринолог Антонина Гуреева.Врач обратила внимание, что ослабленный иммунитет часто маскируется под рутинные недомогания, и рассказала, какие из них указывают на истощение иммунных ресурсов.Частые аллергические реакции. Обострение имеющейся аллергии или появление новых аллергических реакций может объясняться дисбалансом в работе иммунитета. Ослабленная иммунная система может начать «путать» безобидные вещества (например, пыльцу или продукты питания) с патогенами, и неадекватно реагировать на них.Длительное заживление ран. Когда небольшие царапины, порезы или синяки заживают дольше обычного, это тоже может свидетельствовать о проблемах с иммунитетом. Иммунная система играет ключевую роль в процессах регенерации тканей, и ее ослабление замедляет их восстановление — иммунные клетки для этого оказываются недостаточно активными.Сухость слизистых. Синдром сухого глаза или сухость во рту могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями, такими как синдром Шегрена, при котором иммунная система атакует собственные клетки, отвечающие за увлажнение. Эти симптомы часто остаются без внимания, но они могут быть ранним сигналом о том, что иммунитет человека работает неправильно.Выпадение волос. Алопеция (облысение) может возникать как последствие аутоиммунного нарушения, при котором иммунные клетки атакуют волосяные фолликулы, вызывая их повреждение. Иначе говоря, это показатель сбоя иммунной системы.Проблемы с кожей. Поскольку кожа является первым барьером на пути инфекций, проблемы с ней часто становятся первым явным сигналом об ослаблении иммунной защиты.«Например, участившиеся проявления герпеса или появившиеся бородавки указывают на то, что организм не справляется с вирусами. Необычные высыпания, покраснения, шелушение или плохо поддающиеся лечению грибковые инфекции тоже типичны для слабого иммунитета и аутоиммунных процессов».Необъяснимые боли в суставах. Боли в суставах, которые не связаны с травмами или физическими нагрузками, тоже могут быть признаком аутоиммунных патологий (например, ревматоидного артрита). В этом случае иммунная система начинает атаковать здоровые ткани суставов, вызывая их воспаление (и вместе с ним боль).Нарушения пищеварения. Иммунная система имеет тесную связь с кишечником, где располагается значительная часть иммунных клеток. Частые расстройства пищеварения (диарея, запоры, вздутие, непереносимость определенных продуктов) могут вызываться дисбалансом в кишечной микрофлоре, который ослабляет нам иммунитет. Поэтому можно считать, что такие расстройства являются также признаками ухудшения иммунной защиты организма.Необычные изменения веса. Резкое снижение или увеличение веса, происходящее без каких-либо изменений в питании или физической активности, может быть связано с иммунными нарушениями. Например, аутоиммунные заболевания щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз) влияют на обмен веществ и могут вызывать колебания веса. Эти изменения часто остаются без внимания, но они могут быть важным сигналом о проблемах с иммунитетом.Головные боли. Головная боль в это время года может означать, что у человека имеется хроническое воспаление, которое обычно обостряется из-за сбоя в работе иммунитета. В его случае иммунные клетки начинают выделять вещества, которые оказывают специфическое воздействие на кровеносные сосуды и нервную систему — результатом этого процесса становятся болевые ощущения.Изменения настроения. Активизация хронического воспаления, которая может произойти вследствие ослабления иммунной системы, может затронуть психическое здоровье. Это происходит, когда воспалительные компоненты проникают в мозг, поражают нервные клетки и ткани.«Усиление депрессивных состояний, тревожность могут быть сигналом о проблемах с иммунной системой, из-за которых становится уязвимой нервная система».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки