Слизь в стуле: когда это может быть тревожным сигналом

Если количество или цвет слизи в стуле изменяется, возможен патологический процесс.Человеческий кишечник выстлан тонкой и нежной слизистой оболочкой, и выработка слизи необходима для ее защиты. Но помимо того, что слизь образует защитный слой кишечника, она также облегчает транспортировку пищи по тракту и обеспечивает кишечной флоре среду, способствующую росту необходимых для ее хорошего состояния бактерий. Но должна ли слизь выделяться вместе со стулом? — об этом поговорил с гастроэнтерологом Александрой Алисовой.«Поскольку слизистая оболочка кишечника естественным образом вырабатывает слизь, ее периодическое появление во время дефекации может быть нормой — обычно выделение некоторого количества слизи со стулом бывает признаком ее активного образования в толстой кишке. Изменение рациона питания также может временно привести к появлению видимых слизистых выделений во время опорожнения».В то же время, обратила внимание врач, изменение количества выделяемой со стулом слизи, консистенции или цвета слизи может быть тревожным сигналом о развитии заболевания, требующим обращения к специалисту.Цвет слизи. Что может означать слизь разного цвета в стуле?Прозрачная или белая: встречается чаще всего, обычно является нормальным явлением;Желтая: может указывать на нарушение переваривания жиров (жирный стул) или инфекцию;Зеленая: тоже возможный признак инфекции или же возникает из-за приема антибиотиков;Красная или черная: если человек не употреблял красные продукты и напитки, такой оттенок слизи является возможным сигналом о присутствии крови, в связи с чем нужно как можно быстрее посетить медиков и пройти обследование, чтобы исключить кровотечение или серьезное заболевание.Количество слизи. Какие факторы провоцируют повышенное образование слизи?Инфекции: бактериальные или вирусные инфекции, а также паразитарные инвазии;Хроническое воспалительное заболевание кишечника (ВЗК): язвенный колит или болезнь Крона (также в их случае слизь бывает кровянистой);Гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка);Синдром раздраженного кишечника;Пищевая непереносимость (например, непереносимость лактозы, молочного сахара) или пищевая аллергия;Анальные трещины или геморрой;Прием антибиотиков;Полипы или опухоли (например, обильная слизь выделяется при развитии рака толстой кишки).«Если вы стали замечать слизь в своем стуле чаще или в больших количествах, то обязательно следует обратиться в медучреждение и провериться — особенно, если также возникают другие настораживающие симптомы: боль в животе, повышенный метеоризм, диарея или запор, состояния лихорадки, следы крови в стуле, или если слизь оказывается красноватой».Когда можно не беспокоиться из-за слизи в стуле? Как нормальное явление некоторое количество слизи в стуле может быть заметным в следующих ситуациях:У младенцев. У новорожденных и грудных детей слизь в стуле встречается довольно часто. Это связано с незрелостью пищеварительной системы и адаптацией к новому типу питания. Если ребенок чувствует себя хорошо, набирает вес и не проявляет признаков беспокойства, наличие слизи не должно вызывать тревогу.При изменении рациона. Выделение слизи может немногго увеличиться из-за более активного употребления клетчатки, жирной пищи или молочных продуктов.Во время простуды или ОРВИ. При респираторных инфекциях слизь из верхних дыхательных путей может попадать в желудочно-кишечный тракт и выводиться с калом (это временное явление проходит вместе с выздоровлением).При временных расстройствах пищеварения. Незначительные нарушения пищеварения, такие как вздутие, диарея или запор, тоже могут сопровождаться некоторым увеличением количества слизи в стуле.

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