Столетняя женщина назвала секретом долгой жизни ношение шляпы

Столетняя жительница Сиднея рассказала о секретах своего долголетия. По ее словам, хороший внешний вид ей помогло сохранить ношение шляп, которые защитили ее от чрезмерного солнечного света и быстрого старения кожи.— Расслабиться с бокалом вина за ужином или насладиться шампанским с друзьями тоже всегда помогает, — рассказала женщина.Она также обратила внимание на то, что человеку важно не зацикливаться на негативных вещах и выбирать активный досуг, чтобы как можно дольше сохранять молодость. Также немаловажную роль играет питание: столетняя жительница планеты старается соблюдать во всем меру и есть не только шоколад, но и овощи и фрукты.Другой столетний мужчина рассказал врачу-психиатру Максу Пембертону об 11 секретах долголетия. Он отметил, что главный секрет долгой жизни — акцент на мировоззрении.Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала, что утренний прием пищи является важной составляющей здорового образа жизни. По ее словам, завтрак причисляется к одному из важных факторов долголетия.

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