Столетняя женщина назвала секретом долгой жизни ношение шляпы
— Расслабиться с бокалом вина за ужином или насладиться шампанским с друзьями тоже всегда помогает, — рассказала женщина.
Она также обратила внимание на то, что человеку важно не зацикливаться на негативных вещах и выбирать активный досуг, чтобы как можно дольше сохранять молодость. Также немаловажную роль играет питание: столетняя жительница планеты старается соблюдать во всем меру и есть не только шоколад, но и овощи и фрукты.
Другой столетний мужчина рассказал врачу-психиатру Максу Пембертону об 11 секретах долголетия. Он отметил, что главный секрет долгой жизни — акцент на мировоззрении.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала, что утренний прием пищи является важной составляющей здорового образа жизни. По ее словам, завтрак причисляется к одному из важных факторов долголетия.
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