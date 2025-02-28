Кому категорически нельзя пить кофе по утрам, рассказал доктор Джилани
Проснуться, принять душ, выпить чашечку кофе и собираться по своим делам — именно так выглядит привычное для многих утро. И даже если вы проспали, то высока вероятность, что забежите за любимым напитком в ближайшую кофейню.
Однако некоторым стоит отказаться от чашки кофе с утра.
По словам доктора Масарата Джилани, когда организм молодой, то напиток никак не может навредить. «У молодежи не такой чувствительный ЖКТ, в особенности кишечник. Эта возрастная группа здорова, полна сил. Тем, кому 20 лет, могут есть чипсы, жирные пирожные и пить газировку в один день, а потом не страдать от вздутия и боли в животе», — говорит эксперт.
С возрастом все становится иначе. Чем старше человек, тем чувствительнее его пищеварение, плюс ко всему добавляются различные хронические заболевания. Поэтому, если вы с утра не позавтракали, ни в коем случае не пейте кофе! Делать это на голодный желудок очень вредно.
Дело в том, что выпитый натощак кофе будет раздражать ЖКТ. Так, в желудке будет усиленно вырабатываться кислота, что спровоцирует кислотный рефлюкс. В итоге вы пострадаете от изжоги, жжения в груди и боли в животе.
Кроме того, кишечнику кофе натощак тоже может не понравиться. Последствия — вздутие, газообразование и диарея. И еще одна важная деталь: злоупотребление кофеином может раздражать мочевой пузырь, что провоцирует частые походы в туалет. Если у вас повышенная чувствительность мочевого пузыря, попробуйте декаф или другие облегченные варианты, чтобы посмотреть, есть ли разница, предлагает доктор Джилани.
«Если по утрам не хочется есть, то не надо себя заставлять. В идеале после пробуждения выпейте стакан воды, подождите хотя бы час, а только потом принимайтесь за кофе. Так вы обезопасите себя от неприятных последствий», — заверяет врач.
Кстати, есть еще одна веская причина не пить кофе сразу после пробуждения. Оказывается, из-за напитка вскоре может сильно захотеться спать!
«Когда вы просыпаетесь, уровень гормона стресса кортизола достигает пика. А ведь это именно тот гормон, который повышает бдительность и сосредоточенность, а также регулирует ваш метаболизм и реакцию иммунной системы», — рассказывала доктор Дебора Ли.
Что в итоге? Через какое-то время вы станете невосприимчивы к кофеину, то есть никакого бодрящего эффекта.
Так что лучший вариант — это позавтракать, немного подождать, а потом уже наслаждаться чашечкой любимого кофе.
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