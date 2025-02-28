Ученые раскрыли правду о возрастном "изнашивании" организма

В ближайшие десятилетия число долгожителей на планете возрастет в несколько раз. По прогнозам ученого, если несколько лет назад на Земле насчитывалось около 500 тысяч человек, перешагнувших столетний рубеж, то к 2050 году их число увеличится до 3,5 миллионов.Новосёлов связывает такую тенденцию с развитием медицины. При этом он согласен с американскими геронтологами в том, что средняя продолжительность жизни в текущем столетии не будет расти столь стремительно, как раньше, поскольку человеческий организм приближается к своему биологическому пределу. Однако, что именно определяет этот предел долголетия, остается загадкой для мировой науки. Геронтолог подчеркивает, что старение – это сложный процесс, который не ограничивается накоплением ошибок в клетках. Это лишь один из множества известных механизмов этого явления.По словам директора Научно-медицинского геронтологического центра, на сегодняшний день известно от 10 до 15 механизмов старения, однако первопричины этого процесса остаются невыясненными. Валерий Новосёлов называет старение "эволюционным чудом" и подчеркивает, что ученые пока не могут однозначно определить, что является причиной, а что следствием в этом сложном процессе.Геронтолог полагает, что в будущем повысить шансы на долголетие поможет генная инженерия, которая уже сегодня используется для борьбы с синдромом ускоренного старения. Однако ученый предостерегает от неправильного понимания процесса старения генетиками. В частности, он отмечает, что введение гена теломеразы для удлинения теломеров (защитных колпачков на концах хромосом) не имеет отношения к замедлению старения и может даже повысить риски. По мнению Новосёлова, теломеры не играют существенной роли в процессе старения человека.Валерий Новосёлов поделился интересным наблюдением: супруги, прожившие вместе долгую жизнь, часто имеют схожую продолжительность жизни, что встречается реже среди братьев и сестер. Этот факт указывает на то, что образ жизни, привычки и физическая активность играют важную роль в определении продолжительности жизни, возможно, даже более важную, чем генетическая предрасположенность. Геронтолог подчеркивает, что не стоит ожидать появления "таблетки от старости", так как старение – это комплексный процесс, зависящий от множества факторов.Факторы, ускоряющие старение организмаОкислительный стресс и свободные радикалы являются одними из основных причин старения. Свободные радикалы – это активные формы кислорода, которые повреждают клетки и ткани, что приводит к возрастным изменениям и заболеваниям. Окислительный стресс возникает при накоплении этих радикалов, что может быть вызвано стрессом, гипоксией, радиацией или дефицитом витаминов и аминокислот.Ухудшение качества белков также играет значительную роль в старении. Процесс гликации, при котором белки соединяются с молекулами глюкозы, делает ткани менее эластичными и более жесткими, что негативно влияет на питание клеток.Хронический стресс и нарушения сна также могут существенно ускорить старение. Стресс негативно влияет на всю нервную систему, а недостаток сна приводит к поверхностному и прерывистому сну, что очень вредно для организма.Курение и употребление алкоголя являются значительными факторами, ускоряющими старение. Курение снижает эластичность кожи и ухудшает снабжение ее кислородом, а алкоголь способствует накоплению токсинов в организме.Накопление токсинов из-за некачественной пищи, загрязненной воды или чрезмерного приема лекарств также негативно влияет на здоровье и ускоряет старение.Фотостарение кожи под воздействием ультрафиолетового излучения приводит к преждевременному старению кожи и повышению риска новообразований.Недостаток физической активности и неправильное питание могут ускорить старение клеток, что приводит к развитию заболеваний и состояний, характерных для пожилых людей.Психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, также могут добавить до 1,5 года к биологическому возрасту.

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