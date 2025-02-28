Врач назвал способы улучшения состояния при деменции

Деменция обратима, считает психоаналитик, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин. Это старческое заболевание действительно трудно поддаётся лечению, но есть и несколько способов поддержки работы нервной системы, позволяющие сохранить и вернуть таким пациентам ясность сознанияПсихолог напоминает: деменция оказывает влияние, в первую очередь, на нервную систему и психику человека. Итогом становится постепенная утрата элементарных навыков: речи, памяти, понимания, способности ориентироваться в пространстве и др. Но специалист отмечает: даже у пациентов с запущенной формой патологии могут быть периоды просветления.Доктор призывает коллег и родственников пациента внимательно наблюдать и оценивать причины, которые способствуют подобному улучшению состояния. Где-то основную роль играет грамотная терапия, точечный подбор медикаментозных средств. Но не менее важна и окружающая обстановка, помощь близких, психологическая атмосфера.Поскольку при деменции страдает мозг, то особенно важно стимулировать и его, и нервную систему в постоянном общении. Таким образом больному проще адаптироваться к особенностям, возникающим из-за болезни. Неплохие результаты даёт когнитивная активация нервной системы с помощью сенсорных и тактильных стимулов.Дело в том, напоминает врач, что организм, в том числе, нервная система, от природы стремится в течение всей жизни развиваться и сохранять норму. Если им в этом помогать, то можно достичь неплохих результатов.

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