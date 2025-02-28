Ученые нашли удобный и безопасный способ лечения тромбоза сосудов мозга

Команда ученых показала, что новые антикоагулянты для разжижения крови в форме таблеток (direct oral anticoagulants, DOACs) так же безопасны и эффективны для лечения тромбоза венозных синусов, как и традиционные непрямые антикоагулянты — антагонисты K (VKAs). При применении новых лекарств нет необходимости проходить регулярные медицинские осмотры, что облегчает жизнь пациентам. В этом исследовании участвовали 619 пациентов из 23 стран. Результаты показали, что риск серьезных осложнений был одинаковым как у тех, кто принимал новые лекарства, так и у тех, кто использовал старые. Это поможет облегчить лечение тромбоза синусов, который является редким, но серьезным заболеванием.Тромбоз венозных синусов головного мозга — это серьезное заболевание, при котором в венах, отвечающих за отток крови из мозга, образуются сгустки крови (тромбы). Это может произойти из-за инфекций, травм или других заболеваний. Основные симптомы включают сильные головные боли, отеки и покраснение глаз, а также нарушения зрения. Состояние опасно тем, что может привести к повреждению мозга и даже к инсульту. Традиционно для лечения используются антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые помогают предотвратить образование новых тромбов и улучшают кровообращение в мозге. Однако для определения нужной дозы препарата пациенту необходимо регулярно проходить обследование.Ученые исследовали эффективность и безопасность новых антикоагулянтов прямого действия (DOACs) по сравнению с традиционными препаратами для разжижения крови на основе антагонистов витамина K (VKAs) для лечения тромбоза венозных синусов головного мозга. В исследовании приняли участие 619 пациентов из 23 стран на пяти континентах. Из них 65% пациентов получали DOAC, а 35% — VKA. Данные о пациентах собирались в течение шести месяцев после диагностики тромбоза синусов, что позволило исследователям оценить как эффективность лечения, так и его безопасность.Для оценки безопасности лечения исследователи сосредоточились на частоте серьезных побочных эффектов, таких как крупные кровотечения и новые тромбы. Результаты показали, что в обеих группах — как у пациентов, принимающих DOAC, так и у тех, кто принимал VKA — 3% пациентов столкнулись с новыми тромбозами или крупными кровотечениями в течение шести месяцев после начала лечения. Это указывает на то, что между DOAC и VKA нет значительных различий в эффективности и безопасности.Исследование также показало, что использование DOACs может значительно улучшить качество жизни пациентов благодаря тому, что регулярный мониторинг не требуется.«Мы считаем, что эти новые препараты значительно облегчат пациентам применение. Мы также ожидаем, что это приведет к изменениям в международных стандартах лечения таких пациентов, и, возможно, в будущем DOACs станут стандартом для этих пациентов», — говорит Джонатан Коутиньо из Медицинского центра Амстердамского университета.

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