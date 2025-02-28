Может возникать после ОРВИ: как ощущается туман в голове?

Туман в голове означает нарушение, происходящее в работе головного мозга и ведущее к существенному ограничению когнитивных функций, включая мышление, планирование, концентрацию внимания и запоминание.Дезориентированность, рассеянность, забывчивость, невозможность ясно мыслить — люди, страдающие от тумана в голове, чаще всего жалуются именно на это. Как ощущается такой умственный туман, сообщила невролог Александра Алехина«То, что называют «туман в голове» или «туман в мозге», — не самостоятельное заболевание, а общее название для различных симптомов, возникающих из-за нарушенной работы мозга и ухудшения его производительности. У человека с такой проблемой может наблюдаться существенное ограничение интеллектуальных способностей. В тяжелых случаях из-за возникающих когнитивных нарушений пациентам становится проблематично справляться даже с повседневной жизнью — они постоянно забывают, что хотели сделать или сказать. Многие признаются, что больше не могут думать как раньше ясно — их работоспособность серьезно снижается».Туман в голове проявляется различными симптомами. Вот его ключевые признаки:Повышенная забывчивость;Проблемы с концентрацией;Трудности с подбором слов;Ухудшение способности ориентироваться;Умственное истощение,Отсутствие мотивации, апатия.«Мозговой туман также проявляется через физические симптомы: к ним относятся головные боли, чрезмерная усталость».Почему возникает туман в голове? По словам врача, основной причины затуманенного сознания не существует. Например, к развитию этого состояния могут вести воспаление в головном мозге, а также сужение кровеносных сосудов, из-за которого определенные области мозга не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ.Кроме того, триггером нарушения может быть психическое расстройство, например, тревожность или депрессия, травма из-за перенесенного сильного стресса. Вдобавок туман в голове может развиться, когда организм человека страдает от регулярного недосыпания.Может возникать после ОРВИ. На проблему ухудшения работы мозга обратили пристальное внимание в период пандемии коронавируса. Оказалось, что «затуманивание» мозга и вызываемые им когнитивные проблемы типичны для людей, перенесших COVID-19. Но провоцировать появление тумана в голове может не только коронавирус, а любая вирусная инфекция, подвергающая мозг риску воспаления.«То, что называют «туман в голове» или «туман в мозге», — не самостоятельное заболевание, а общее название для различных симптомов, возникающих из-за нарушенной работы мозга и ухудшения его производительности. У человека с такой проблемой может наблюдаться существенное ограничение интеллектуальных способностей. В тяжелых случаях из-за возникающих когнитивных нарушений пациентам становится проблематично справляться даже с повседневной жизнью — они постоянно забывают, что хотели сделать или сказать. Многие признаются, что больше не могут думать как раньше ясно — их работоспособность серьезно снижается».Причиной тумана в голове могут быть, среди прочего, следующие заболевания:Фибромиалгия;ВИЧ-инфекция;Эпилептические приступы;Болезнь Альцгеймера;Черепно-мозговая травма;СДВГ;Мигрень;Дефицит витамина В12.«У женщин мозговой туман может вызываться гормональными изменениями во время менопаузы или беременности. Также затуманивание сознания происходит, когда люди с целиакией, не зная о своем нарушении, употребляют продукты, содержащие глютен».Невролог подчеркнула, что мозговой туман может серьезно ограничить жизнь и работоспособность, стать фактором сильных переживаний. С таким нарушением нужно обращаться к специалисту: необходимо убедится, что его е вызвала какая-нибудь опасная патология.

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