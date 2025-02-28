Насколько хватит вашего иммунитета, если переболеть гриппом

Известно, что действие вакцины против гриппа сохраняется примерно год. Но что, если вам не посчастливилось заболеть гриппом? Дает ли это иммунитет и как долго он сохраняется?Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не пройден, количество заболевших продолжает расти. Причем из гриппозных вирусов свирепствует самый тяжелый — вариант А.Ежегодная вакцинация не дает стопроцентной защиты от гриппа, но сильно снижает риск осложнений. А как насчет естественно приобретенного иммунитета, который развивается после перенесенной болезни? Есть ли у переболевшего гриппом защита от этого вируса и как долго она действует?В 2008 году ученые сделали неожиданное открытие. Они исследовали кровь пожилых людей, переживших пандемию гриппа 1918 года (ту самую «испанку»). И оказалось, что все 32 участника имеют антитела к этому штамму вируса, иммунитет сохранился на всю жизнь.К сожалению, вирус гриппа постоянно мутирует. Поэтому, если человек переболел, это вовсе не означает, что он теперь защищен. Пожизненного иммунитета от гриппа после заражения не формируется. Более того, можно заболеть гриппом дважды за сезон, хотя это не такое частое явление.«Даже если вам поставили диагноз гриппа и вы выздоровели, вы можете снова заболеть гриппом. Обычно каждый год циркулирует несколько штаммов гриппа. Поэтому, если вы заболели одним штаммом, вакцинация от гриппа может помочь предотвратить осложнения, если вы заболеете другим штаммом. Кроме того, вирус гриппа со временем мутирует, поэтому важно ежегодно получать обновленную вакцину», — рассказывают эксперты клиники Мейо.По словам экспертов, грипп В, который сейчас не особо активен, часто «просыпается» к концу вирусного сезона. Поэтому запросто можно переболеть гриппом А, а через месяц подхватить вариант В.Однако иммунитет от конкретного штамма после перенесенного гриппа все-таки будет.Так, исследование инфекционистов из Австралии показало: после первичного заражения гриппом типа A вероятность последовательного заражения типом B была выше, чем типом A, примерно в течение первых двух лет. После этого заражение типом A становится более вероятным.«На какое-то время вырабатывается довольно хороший иммунитет. Он сохраняется около 6 месяцев, в зависимости от человека, но может и довольно быстро ослабнуть», — сообщил изданию TODAY инфекционист Эдмунд Милдер.Существует некоторая перекрестная защита между двумя штаммами гриппа А, в том числе между H1N1 и H3N2. Поэтому, если переболеть одним штаммом, есть шанс, что второй пройдет мимо. Хотя небольшая вероятность заболеть разными штаммами одного типа гриппа также имеется.А вот надеяться на перекрестную защиту между гриппом А и В точно не стоит. Кроме того, есть категории пациентов, которые имеют больше шансов повторно заразиться гриппом:непривитые от гриппа;люди старше 65 лет;дети до 2 лет;люди с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями.

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