Врач назвал опасную для здоровья ошибку при приготовлении курицы

Не нужно мыть сырую курицу в кухонной раковине, так как это увеличивает риск инфекций, предупредил терапевт Сэмуэль Чоудхури.Чоудхури отметил, что многие совершают ошибку и моют курицу в раковине, прежде чем приготовить ее. Он назвал эту привычку опасной для здоровья, так как в процессе мытья бактерии из мяса легко попадают на овощи или фрукты, которые едят сырыми.«Перекрестное заражение может произойти даже в том случае, если рядом нет сырых овощей. Капли воды, содержащие бактерии, способны разлетаться на расстояние до 80 сантиметров вокруг раковины, а это значит, что все окружающие предметы могут быть загрязнены ими», — заявил врач.Чтобы обезопасить дом от бактерий, терапевт посоветовал опустить мясо в горячую воду. По его словам, при температуре 75 градусов все бактерии в птице будут уничтожены. Врач также добавил, что многие забывают мыть руки с мылом после контакта с сырым мясом. Он подчеркнул, что именно тщательное мытье рук имеет ключевое значение в безопасном приготовлении пищи.

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