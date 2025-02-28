Утренняя терапия синим светом может улучшить сон

Новое исследование, опубликованное в журнале GeroScience, показало, что терапия синим светом по утрам, по-видимому, улучшает качество сна и уровень ежедневной активности у пожилых людей.Рандомизированное перекрестное исследование длилось 11 недель и включало 36 здоровых взрослых людей в возрасте 60 лет и старше. Структура исследования включала в себя одну неделю исходных измерений, три недели самостоятельной светотерапии и двухнедельный период вымывания для различных условий освещения: обогащенный синим светом более высокой интенсивности и белый свет более низкой интенсивности в качестве контроля. Участники проходили светотерапию в течение двух часов как утром, так и вечером.На протяжении всего исследования измерялись различные аспекты их сна, включая эффективность и продолжительность. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, может ли светотерапия влиять на качество сна и уровень активности у пожилых людей.Результаты показали, что воздействие синего света по утрам полезно для активности и сна, особенно при высокой интенсивности. Однако воздействие синего света в вечернее время затрудняло засыпание и делало сон менее эффективным. Эти результаты указывают на то, что утреннее воздействие синего света полезно, в то время как вечернего воздействия синего света следует избегать.Авторы заявили, что тщательно рассчитанное время воздействия света может быть мощным инструментом для улучшения сна и повседневной активности у пожилых людей. В частности, полезно воздействие синего света по утрам. Кроме того, максимальное воздействие света в светлое время суток может улучшить уровень активности и ритмы сна. Сон является ключевым компонентом здоровья сердца, который часто упускается из виду. Большинству взрослых следует стремиться к 7-9 часам спокойного сна в сутки, что, как было доказано, улучшает работу мозга и снижает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

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