Тиреоидит Хашимото: что происходит, когда щитовидная железа подвергается воспалению

Воспалительный процесс в щитовидной железе возникает вследствие аутоиммунной реакции — со временем он разрушает здоровье органа.Наша иммунная система может по разным причинам атаковать щитовидную железу, вызывав ее воспаление, — именно такая аутоиммунная реакция способствует развитию тиреоидита Хашимото. Данное заболевание является одной из самых распространенных причин гипотиреоза — состояния, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, об этом в разговоре с MedikForum.ru напомнила эндокринолог Антонина Гуреева.Что такое тиреоидит Хашимото? Впервые как отдельная патология он был описан японским врачом Хакару Хашимото в 1912 году.«Данное заболевание характеризуется хроническим воспалением щитовидной железы, вызванным аутоиммунной реакцией. Иммунная система ошибочно воспринимает клетки щитовидной железы как чужеродные и начинает вырабатывать антитела, которые атакуют их. Со временем функциональность железы снижается и развивается недостаточность».Врач обратила внимание, что патология может по-разному называться: аутоиммунный тиреоидит, тиреоидит Хашимото, болезнь Хашимото.Что происходит, когда воспаляется щитовидная железа. Воспалительный процесс нарушает производство гормонов железы, способствует появлению узлов и зоба, оказывает негативное влияние на многие функции организма и аспекты здоровья. Тиреоидит Хашимото часто сопровождается другими аутоиммунными заболеваниями (в их числе целиакия, ревматоидный артрит, витилиго, диабет 1 типа), посколmmку разные аутоиммунные патологии имеют общие механизмы развития.Хроническое воспаление щитовидной железы может оказывать значительное влияние на психическое здоровье. При этом, помимо депрессии и тревожности, могут наблюдаться когнитивные нарушения, такие как ухудшение памяти, трудности с концентрацией внимания. Эти симптомы часто остаются без внимания, но они могут существенно снижать качество жизни.«При развитии тиреоидита Хашимото происходят неприятные и опасные изменения в организме. Одним из наиболее тяжелых симптомов является возможная энцефалопатия — в головном мозге эта патология может возникать под влиянием вырабатываемых антител. В случае появления энцефалопатии возникают неврологические нарушения, включая нарушение умственных способностей, психозы, спутанность сознания, эпилептические припадки».У женщин с тиреоидитом Хашимото могут возникать трудности с зачатием, а также повышенный риск осложнений во время беременности, таких как выкидыш, преждевременные роды и нарушения развития плода.Основные симптомы. Они могут развиваться постепенно и часто остаются незамеченными на ранних стадиях. К наиболее распространенным относятся:Усталость и слабость;Увеличение веса при обычном питании;Чувствительность к холоду, повышенная зябкость;Сухость кожи и волос;Запоры;Депрессия и тревожность;Мышечные боли и судороги;Увеличение щитовидной железы (зоб).Почему иммунная система атакует щитовидную железу? Точные причины тиреоидита Хашимото сегодня еще не выяснены. Считается, что в развитии заболевания играют роль семейная предрасположенность (генетическая предрасположенность) и половые гормоны (его возникновение связывают с высоким уровнем эстрогенов).Также допускается влияние различных факторов окружающей среды. К ним относятся избыточное потребление йода с пищей, дефицит селена и витамина D , прием некоторых лекарств. Большую роль в развитии и прогрессировании тиреоидита Хашимото, как считается, играет стресс. Хронический стресс специфическим образом влияет на работу иммунной системы и может усиливать аутоиммунные процессы.«Тиреоидит Хашимото может быть последствием перенесенной тяжелой вирусной инфекции: например, гепатита, мононуклеоза, опоясывающего лишая».

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