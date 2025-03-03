Что вызывает отрыжку тухлыми яйцами и как от нее избавиться
Во время отрыжки газы выходят из желудка через рот, что происходит, когда в пищеварительном тракте задерживается избыточное количество воздуха. В случае с серной отрыжкой специфический неприятный запах возникает из-за сероводорода — химического вещества, которое вырабатывается в процессе пищеварения. И поскольку отрыжка обычно является частью пищеварительного процесса, она часто сопровождается другими симптомами, связанными с пищеварением.
Помимо отрыжки с запахом серы могут возникать следующие нарушения:
Вздутие живота;
Боль в желудке;
Метеоризм;
Диарея;
Тошнота.
Причины отрыжки сероводородом. Его накопление может произойти по нескольким причинам.
Рацион. Определенные продукты и напитки обычно способствуют «тухлой» отрыжке. Прежде всего, это продукты, которые естественным образом содержат больше серы.
«Много серы содержат продукты животного происхождения: мясо, субпродукты, курятина, рыба, яичные белки», - напомнила в беседе с MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.
Другие распространенные продукты, которые могут вызывать отрыжку с запахом сероводорода:
Продукты с высоким содержанием сахара и крахмала;
Молочные продукты (включая цельное молоко и сыр)
Капустные: брокколи, брюссельская, белокочанная, цветная капуста;
Лук и чеснок;
Бобовые;
Искусственные подсластители;
Безалкогольные напитки и другие газированные напитки.
Лекарства. Прием препаратов, влияющих на пищеварительную систему, тоже может вызывать отрыжку тухлыми яйцами.
«Например, препараты, замедляющие процесс пищеварения, часто заставляют пищу задерживаться в желудке на более длительное время, что повышает вероятность высвобождения большой массы сероводорода, поскольку в нем работают бактерии, расщепляющие пищу. К таким средствам относятся обезболивающие, препараты для лечения диабета 2 типа. Другие лекарства, которые могут сделать крайне неприятным запах отрыжки, — антибиотики, нарушающие баланс хороших и плохих природных бактерий в пищеварительном тракте».
Проблемы со здоровьем. Определенные нарушения тоже могут стать причиной отрыжки с тухлым «ароматом».
ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Когда пищевод не функционирует должным образом, желудочная кислота и газы поднимаются и выходят через рот.
СРК (синдром раздраженного кишечника). Данное заболевание также сопровождается избыточным скоплением газов в пищеварительном тракте.
Бактериальные инфекции. Желудочно-кишечный тракт содержит естественную смесь бактерий (микробиом), которые помогает расщеплять пищу в процессе пищеварения, и эти бактерии также вырабатывают сероводород. Инфекции, вызываемые определенными бактериями (например, хеликобактер пилори), могут провоцировать избыточную выработку сероводорода и, соответственно, отрыжку серой.
Как избавиться от «тухлой» отрыжки? Вот что помогает:
Употребление в пищу продуктов, богатых пробиотиками (йогурт, квашеная капуста);
Использование мяты, имбиря, ромашки;
Сокращение продуктов, содержащих серу;
Поддержание водного баланса (следует пить достаточно много воды);
Отказ от газированных напитков и жевательной резинки;
Медленное и тщательное пережевывание пищи;
Ограничение в рационе сластей, отказ о искусственных подсластителей ;
Занятия спортом, регулярная физическая активность.
«Если отрыжка с запахом сероводорода случается время от времени, избавиться от нее помогает корректировка повседневного питания и образа жизни. Но если отрыжка становится слишком частой, а ее запах слишком резким, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить скрытые патологии пищеварения».
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