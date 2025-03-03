Что вызывает отрыжку тухлыми яйцами и как от нее избавиться

Отрыжка, которая пахнет тухлыми яйцами, возникает, когда в пищеварительной системе скапливается слишком много сероводорода — причиной этого может быть как рацион, так и некоторые заболевания.Во время отрыжки газы выходят из желудка через рот, что происходит, когда в пищеварительном тракте задерживается избыточное количество воздуха. В случае с серной отрыжкой специфический неприятный запах возникает из-за сероводорода — химического вещества, которое вырабатывается в процессе пищеварения. И поскольку отрыжка обычно является частью пищеварительного процесса, она часто сопровождается другими симптомами, связанными с пищеварением.Помимо отрыжки с запахом серы могут возникать следующие нарушения:Вздутие живота;Боль в желудке;Метеоризм;Диарея;Тошнота.Причины отрыжки сероводородом. Его накопление может произойти по нескольким причинам.Рацион. Определенные продукты и напитки обычно способствуют «тухлой» отрыжке. Прежде всего, это продукты, которые естественным образом содержат больше серы.«Много серы содержат продукты животного происхождения: мясо, субпродукты, курятина, рыба, яичные белки», - напомнила в беседе с MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.Другие распространенные продукты, которые могут вызывать отрыжку с запахом сероводорода:Продукты с высоким содержанием сахара и крахмала;Молочные продукты (включая цельное молоко и сыр)Капустные: брокколи, брюссельская, белокочанная, цветная капуста;Лук и чеснок;Бобовые;Искусственные подсластители;Безалкогольные напитки и другие газированные напитки.Лекарства. Прием препаратов, влияющих на пищеварительную систему, тоже может вызывать отрыжку тухлыми яйцами.«Например, препараты, замедляющие процесс пищеварения, часто заставляют пищу задерживаться в желудке на более длительное время, что повышает вероятность высвобождения большой массы сероводорода, поскольку в нем работают бактерии, расщепляющие пищу. К таким средствам относятся обезболивающие, препараты для лечения диабета 2 типа. Другие лекарства, которые могут сделать крайне неприятным запах отрыжки, — антибиотики, нарушающие баланс хороших и плохих природных бактерий в пищеварительном тракте».Проблемы со здоровьем. Определенные нарушения тоже могут стать причиной отрыжки с тухлым «ароматом».ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Когда пищевод не функционирует должным образом, желудочная кислота и газы поднимаются и выходят через рот.СРК (синдром раздраженного кишечника). Данное заболевание также сопровождается избыточным скоплением газов в пищеварительном тракте.Бактериальные инфекции. Желудочно-кишечный тракт содержит естественную смесь бактерий (микробиом), которые помогает расщеплять пищу в процессе пищеварения, и эти бактерии также вырабатывают сероводород. Инфекции, вызываемые определенными бактериями (например, хеликобактер пилори), могут провоцировать избыточную выработку сероводорода и, соответственно, отрыжку серой.Как избавиться от «тухлой» отрыжки? Вот что помогает:Употребление в пищу продуктов, богатых пробиотиками (йогурт, квашеная капуста);Использование мяты, имбиря, ромашки;Сокращение продуктов, содержащих серу;Поддержание водного баланса (следует пить достаточно много воды);Отказ от газированных напитков и жевательной резинки;Медленное и тщательное пережевывание пищи;Ограничение в рационе сластей, отказ о искусственных подсластителей ;Занятия спортом, регулярная физическая активность.«Если отрыжка с запахом сероводорода случается время от времени, избавиться от нее помогает корректировка повседневного питания и образа жизни. Но если отрыжка становится слишком частой, а ее запах слишком резким, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить скрытые патологии пищеварения».

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