Появилась новая надежда в лечении агрессивного рака мозга

Журнал Nature Medicine опубликовал описание экспериментальной методики лечения агрессивного и смертельного рака мозга. Учёные надеются, что новая технология откроет путь к масштабным клиническим испытаниям, которые намерены проводить специалисты из Центра рака мозга.В статье рассказано об экспериментальном лечении глиобластомы, разработанным профессором Джорджиной Лонг, медицинским онкологом Сиднейского университета и медицинским директором Австралийского института меланомы.Известно, что глиобластома остаётся одним из самых опасных видов онкологии. Большинство пациентов живут не больше года-полутора после постановки диагноза. Тем более, что протекает болезнь довольно скрытно, почти бессимптомно на начальных этапах, потому и выявляют ее достаточно поздно.В новом эксперименте специалисты извлекли собственные иммунные клетки людей с этим видом опухоли и их генетически модифицировали. В итоге получились «живые препараты», оказавшиеся способными распознавать и атаковать глиобластому.Это метод CAR-T терапии уже применяется для борьбы с раком крови. Но для твердых опухолей данный способ до последнего времени не демонстрировал эффективности. Отчасти потому, что методика была нацелена лишь на один тип мутаций, а солидные (твёрдые) опухоли составлены из клеток с разными мутациями.Новый подход позволил ученым объединить CAR-T терапию с применением иммунных Т-клеток, и вместе они смогли нанести двойной удар по версии белка EGFR, что характерен для большинства разновидностей глиобластомы.Лекарство вводилось шести пациентам в спинномозговую жидкость, которая омывает головной мозг. Оно смогло быстро уменьшить размеры опухолей, но у одного из участников эксперимента случился рецидив, и повторное лечение не сработало. Другой пациент прожил свыше шести месяцев без прогрессирования опухоли.

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