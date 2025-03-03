Ученые назвали простой способ улучшить сон и активность в пожилом возрасте

Учёные обнаружили, что воздействие синего света способно нормализовать циркадные ритмы пожилых людей, живущих дома. Возрастные изменения часто приводят к нарушению сна: он становится более поверхностным, увеличивается количество ночных пробуждений, а днём человек чувствует повышенную утомляемость.Это связано с ухудшением способности глаз воспринимать свет, который играет ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования. Результаты исследования опубликованы в научном журнале GeroScience.В ходе эксперимента учёные исследовали эффект от воздействия разного освещения на качество сна и дневную активность пожилых людей. Основное внимание уделялось влиянию утреннего голубого света в сравнении с обычным белым освещением на людей старше 60 лет, испытывающих проблемы со сном.В исследовании участвовали 36 человек, не работавших полный день, без серьёзных заболеваний и не принимавших медикаменты, влияющие на сон. Эксперимент продолжался 11 недель в осенне-зимний период, когда наблюдается недостаток естественного солнечного света.Выяснилось, что утреннее воздействие голубого света улучшает дневную активность и способствует более глубокому ночному сну без пробуждений. При этом вечернее освещение таким же светом может затруднить засыпание и ухудшить качество отдыха.

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