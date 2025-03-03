Биологический возраст органов предсказывает риск заболевания на годы вперед
Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet Digital Health, показывают, как ускоренное старение определенных органов может предсказывать не только заболевания, поражающие этот орган, но и заболевания всего организма.
«Наши органы функционируют как единая система, но они могут стареть с разной скоростью. Старение отдельных органов может способствовать многочисленным заболеваниям, связанным со старением, поэтому для нас важно заботиться обо всех аспектах нашего здоровья», - сказал ведущий автор исследования профессор Мика Кивимаки (факультет наук о мозге UCL). «Мы обнаружили, что быстрый и простой анализ крови может определить, стареет ли определенный орган быстрее, чем ожидалось. В ближайшие годы такие анализы крови могут сыграть решающую роль в профилактике многочисленных заболеваний. Я считаю, что в будущем здравоохранения профилактика возрастных заболеваний может начинаться гораздо раньше, отдавая приоритет тем, кому это принесет наибольшую пользу, и адаптируя вмешательства к индивидуальным профилям риска».
Исследовательская группа под руководством ученых из UCL Brain Sciences, Института здорового старения UCL, Стэнфордского университета, Inserm и Хельсинкского университета проанализировала данные участников британского исследования Whitehall II — продольного когортного исследования, которое проводится с 1985 года и в настоящее время возглавляется профессором Кивимаки в качестве директора.
Исследователи проанализировали образцы крови, собранные в конце 1990-х годов у более чем 6200 взрослых людей среднего возраста, чтобы определить биологический возраст девяти органов (сердца, кровеносных сосудов, печени, иммунной системы, поджелудочной железы, почек, легких, кишечника и мозга) и всего тела. Они измерили разрыв между хронологическим (фактическим) возрастом человека и оценочным биологическим возрастом каждого из его органов, определенным маркерами старения, специфичными для этого органа, и обнаружили, что органы часто стареют с разной скоростью у одного и того же человека.
Состояние здоровья участников отслеживалось в течение 20 лет с помощью национальных реестров здравоохранения. К концу периода наблюдения им было 65–89 лет, и у многих из них было диагностировано по крайней мере одно из заболеваний, связанных со старением, которые изучались в этом исследовании.
Последующие данные показали, что ускоренное старение органов предсказывало риск 30 различных заболеваний в течение следующих 20 лет у изначально здоровых людей. Например, сердце, которое старело быстрее, предсказывало значительно повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как люди с ускоренным старением легких были предрасположены к респираторным инфекциям, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и раку легких.
Удивительно, но самый высокий риск деменции был обнаружен у тех, чья иммунная система старела быстрее обычного, а не у тех, чей мозг старел быстрее в среднем возрасте. Ученые говорят, что этот результат подтверждает предыдущие выводы о том, что люди, склонные к тяжелым инфекциям, также подвержены более высокому риску деменции в более позднем возрасте. Это открытие также предполагает, что воспалительные процессы могут играть ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний.
Исследователи обнаружили, что здоровье почек особенно тесно связано с другими органами, поскольку люди с ускоренным старением почек в дальнейшем с большей вероятностью будут страдать сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и заболеваниями печени, в то время как биологическое старение практически всех органов предсказывает повышенный риск заболеваний почек.
Соавтор исследования профессор Тони Вайс-Корей (Стэнфордский университет) пояснил: «Органы функционируют в тесной координации, поэтому ускоренное старение одного органа может нарушить функцию других, что может объяснить, почему люди с быстро стареющим органом особенно склонны к возникновению множественных возрастных заболеваний в разных органах».
В течение многих лет биомаркеры крови (измеряемые показатели здоровья) измерялись по отдельности, что делало процесс дорогостоящим и неэффективным, особенно при анализе нескольких маркеров. За последнее десятилетие технологический прогресс стремительно развивался, и сегодня тысячи белков можно одновременно измерить в одном образце крови.
Концентрация белка в крови колеблется в зависимости от факторов окружающей среды, образа жизни, болезней и лекарств. В результате новые протеомные (основанные на белках) анализы предлагают ценное окно для мониторинга темпов старения.
Исследователи говорят, что их выводы поддерживают будущий сдвиг в здравоохранении в сторону более персонализированной и эффективной профилактики заболеваний. С протеомными сигнатурами старения органов риск возрастных заболеваний может быть выявлен раньше, профилактические меры могут быть направлены более эффективно, а вмешательства могут быть адаптированы к профилю риска каждого человека.
«Мы надеемся, что наши открытия могут способствовать появлению новых способов помочь людям дольше оставаться здоровыми по мере старения. Анализы крови могут подсказать, нужно ли человеку лучше заботиться о конкретном органе, и потенциально дать ранний сигнал о том, что он может быть подвержен риску определенного заболевания», - резюмировал профессор Кивимаки.
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