Биологический возраст органов предсказывает риск заболевания на годы вперед

Наши органы стареют с разной скоростью, и анализ крови, определяющий, насколько они постарели, может предсказать риск таких заболеваний, как рак легких и болезни сердца, спустя десятилетия, показало новое исследование, проведенное учеными из Лондонского университета в Лондоне.Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet Digital Health, показывают, как ускоренное старение определенных органов может предсказывать не только заболевания, поражающие этот орган, но и заболевания всего организма.«Наши органы функционируют как единая система, но они могут стареть с разной скоростью. Старение отдельных органов может способствовать многочисленным заболеваниям, связанным со старением, поэтому для нас важно заботиться обо всех аспектах нашего здоровья», - сказал ведущий автор исследования профессор Мика Кивимаки (факультет наук о мозге UCL). «Мы обнаружили, что быстрый и простой анализ крови может определить, стареет ли определенный орган быстрее, чем ожидалось. В ближайшие годы такие анализы крови могут сыграть решающую роль в профилактике многочисленных заболеваний. Я считаю, что в будущем здравоохранения профилактика возрастных заболеваний может начинаться гораздо раньше, отдавая приоритет тем, кому это принесет наибольшую пользу, и адаптируя вмешательства к индивидуальным профилям риска».Исследовательская группа под руководством ученых из UCL Brain Sciences, Института здорового старения UCL, Стэнфордского университета, Inserm и Хельсинкского университета проанализировала данные участников британского исследования Whitehall II — продольного когортного исследования, которое проводится с 1985 года и в настоящее время возглавляется профессором Кивимаки в качестве директора.Исследователи проанализировали образцы крови, собранные в конце 1990-х годов у более чем 6200 взрослых людей среднего возраста, чтобы определить биологический возраст девяти органов (сердца, кровеносных сосудов, печени, иммунной системы, поджелудочной железы, почек, легких, кишечника и мозга) и всего тела. Они измерили разрыв между хронологическим (фактическим) возрастом человека и оценочным биологическим возрастом каждого из его органов, определенным маркерами старения, специфичными для этого органа, и обнаружили, что органы часто стареют с разной скоростью у одного и того же человека.Состояние здоровья участников отслеживалось в течение 20 лет с помощью национальных реестров здравоохранения. К концу периода наблюдения им было 65–89 лет, и у многих из них было диагностировано по крайней мере одно из заболеваний, связанных со старением, которые изучались в этом исследовании.Последующие данные показали, что ускоренное старение органов предсказывало риск 30 различных заболеваний в течение следующих 20 лет у изначально здоровых людей. Например, сердце, которое старело быстрее, предсказывало значительно повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как люди с ускоренным старением легких были предрасположены к респираторным инфекциям, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и раку легких.Удивительно, но самый высокий риск деменции был обнаружен у тех, чья иммунная система старела быстрее обычного, а не у тех, чей мозг старел быстрее в среднем возрасте. Ученые говорят, что этот результат подтверждает предыдущие выводы о том, что люди, склонные к тяжелым инфекциям, также подвержены более высокому риску деменции в более позднем возрасте. Это открытие также предполагает, что воспалительные процессы могут играть ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний.Исследователи обнаружили, что здоровье почек особенно тесно связано с другими органами, поскольку люди с ускоренным старением почек в дальнейшем с большей вероятностью будут страдать сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и заболеваниями печени, в то время как биологическое старение практически всех органов предсказывает повышенный риск заболеваний почек.Соавтор исследования профессор Тони Вайс-Корей (Стэнфордский университет) пояснил: «Органы функционируют в тесной координации, поэтому ускоренное старение одного органа может нарушить функцию других, что может объяснить, почему люди с быстро стареющим органом особенно склонны к возникновению множественных возрастных заболеваний в разных органах».В течение многих лет биомаркеры крови (измеряемые показатели здоровья) измерялись по отдельности, что делало процесс дорогостоящим и неэффективным, особенно при анализе нескольких маркеров. За последнее десятилетие технологический прогресс стремительно развивался, и сегодня тысячи белков можно одновременно измерить в одном образце крови.Концентрация белка в крови колеблется в зависимости от факторов окружающей среды, образа жизни, болезней и лекарств. В результате новые протеомные (основанные на белках) анализы предлагают ценное окно для мониторинга темпов старения.Исследователи говорят, что их выводы поддерживают будущий сдвиг в здравоохранении в сторону более персонализированной и эффективной профилактики заболеваний. С протеомными сигнатурами старения органов риск возрастных заболеваний может быть выявлен раньше, профилактические меры могут быть направлены более эффективно, а вмешательства могут быть адаптированы к профилю риска каждого человека.«Мы надеемся, что наши открытия могут способствовать появлению новых способов помочь людям дольше оставаться здоровыми по мере старения. Анализы крови могут подсказать, нужно ли человеку лучше заботиться о конкретном органе, и потенциально дать ранний сигнал о том, что он может быть подвержен риску определенного заболевания», - резюмировал профессор Кивимаки.

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