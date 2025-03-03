Насморк, способный довести до менингита: какими последствиями опасен синусит

В число опасных последствий синусита входят внутричерепные осложнения, такие как менингит и абсцесс мозга.Синусит — это воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа, которое может возникать как осложнение после простуды, гриппа или аллергических реакций. Многие люди воспринимают синусит как всего лишь затянувшийся насморк, недооценивая его потенциальную опасность. Однако это заболевание чревато развитием серьезных осложнений, если не лечить его своевременно и правильно, подчеркнул оториноларинголог Георгий Абакумов.Что происходит при синусите? Воспаляется одна или сразу несколько придаточных пазух носа.«Носовые пазухи (синусы) — это полости в костях черепа, которые соединены с носовыми ходами. Они выполняют несколько важных функций: согревают и увлажняют вдыхаемый воздух, участвуют в формировании голоса. Когда слизистая оболочка пазух воспаляется, это нарушает отток слизи, способствует ее накоплению и тем самым создает благоприятную среду для размножения бактерий, вирусов или грибков».Синусит проявляется следующими симптомами:Заложенность носа;Густые выделения из носа (желтого или зеленого цвета);Неприятные ощущения, боль и давление в области лица (особенно в области пазух);Головная боль;Ухудшение обоняния;Кашель (особенно ночью);Повышение температуры;Общая слабость, усталость.Малоизвестные особенности синусита. Возникающее в его случае воспаление нередко становится провокатором проблем, в которых не видят связи с синуситом.Зубная боль. Если развивается воспаление верхнечелюстных пазух, оно может вызывать зубную боль, (особенно в верхней челюсти), что объясняется близким расположением корней зубов к пазухам. Во многих случаях пациенты обращаются к стоматологу, не подозревая, что причина их боли — синусит.Нарушения зрения. Синусит способен создавать давление на глазницы, вызывая такие симптомы, как боль в глазах, двоение или временное ухудшение зрения. В редких случаях инфекция может распространиться на ткани глаза.Внутричерепные осложнения. В случае воспаления, возникающего при синусите, всегда есть риск того, что инфекция распространится на мозговые оболочки и ткани мозга. Это может привести к менингиту, абсцессу мозга или тромбозу венозных синусов — осложнениям, представляющим угрозу для жизни.Ухудшение качества жизни. При хроническом синусите возникает проблема постоянной усталости, нарушений сна, снижения работоспособности и депрессии, что связано с длительным воспалением, нарушением дыхания и недостатком кислорода.Связь с астмой и аллергией. Синусит часто сопровождается аллергическими реакциями и может усугублять течение бронхиальной астмы.Чем опасен синусит? При отсутствии своевременного лечения он может вести к серьезным осложнениям.Распространение инфекции.Из носовых пазух инфекционный процесс может распространиться на окружающие ткани, вызывая такие состояния, как:Остеомиелит (воспаление костной ткани);Орбитальные осложнения (воспаление тканей глаза);Внутричерепные воспаления (менингит, абсцесс мозга).Становится хроническим. Если не леченый острый синусит переходит в хроническую форму, то сложнее поддается лечению и требует длительной терапии.Нарушение дыхания. Когда синусит становится хроническим, возникает эффект постоянной заложенности носа, что вынуждает человека дышать ртом. Это повышает риск развития заболеваний горла, бронхов и легких.Апноэ. Затрудненное дыхание при синусите может поспособствовать развитию синдрома обструктивного апноэ, при котором у спящих людей возникают задержки дыхания. Из-за таких задержек у них не только ухудшается качество ночного сна, но и создаются предпосылки для возникновения патологий мозга, включая возрастное слабоумие.«Чтобы снизить риск развития синусита, важно своевременно лечить ОРВИ и аллергические заболевания, поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении, избегать переохлаждения, укреплять иммунитет. Но при его развитии нужно обязательно обращаться к специалисту, не занимаясь самолечением. Многие в такой ситуации начинают пользоваться разными аптечными назальными средствами, каплями или спреями — это большая ошибка».

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