Всё бесит: какие проблемы со здоровьем вызывают сильную раздражительность в начале весны

Повышенное раздражение весной может быть связано как с сезонными изменениями, так и с более серьезными причинами в виде проблем со здоровьем.Начало весны — время пробуждения природы, но для многих людей этот период сопровождается негативными переживаниями. В частности, может возникать состояние, когда бесит все вокруг, и даже не слишком существенный раздражитель вызывает бурю гневных эмоций, так как нервы «накалены» до предела. Почему весной возникает повышенное раздражение и какие проблемы со здоровьем способствуют появлению такого состояния, — об этом MedikForum.ru поговорил с врачом-эндокринологом Антониной Гуреевой. По словам медика, данная проблема провоцируется как внешними факторами, так и внутренними процессами в организме.Гормональные изменения. Весной организм перестраивается после зимнего периода. В природе увеличивается продолжительность светового дня, и это влияет на выработку гормонов, серотонина (гормон радости) и мелатонина (гормон сна). Если баланс этих гормонов нарушается, возникают перепады настроения, повышенная усталость и раздражительность.Дефицитные состояния. Одна из наиболее частых причин плохого самочувствия и психоэмоционального упадка в начале весны — нехватка питательных веществ: во многих случаях люди с такими проблемами испытывают дефицит витаминов группы B, D, магния, цинка. Данные вещества играют важную роль в работе нервной системы. Их недостаток может вызывать повышенную нервозность, утомляемость, эмоциональную нестабильность.Метеочувствительность. Погода в начале весны обычно бывает переменчивой: резкие перепады температуры, атмосферного давления и влажности могут влиять на самочувствие, вызывать сосудистые спазмы и другие нежелательные реакции. Метеозависимые люди особенно чувствительны к таким изменениям, что проявляется в виде раздражительности, головных болей и общего дискомфорта.Хроническая усталость. Зимой организм часто работает на пределе своих возможностей и ресурсов, ведь ему приходится существовать в условиях недостатка солнечного света, холода, дефицита доступной свежей растительной пищи, бушующих вирусных инфекций. В результате такого существования к весне накапливается усталость, которая может выражаться в эмоциональном истощении и повышенной раздражительность.Аллергические реакции. Весна стимулирует цветение множества растений, что нередко вызывает аллергию. Постоянный дискомфорт, связанный с чиханием, зудом и заложенностью носа, способен провоцировать у некоторых людей чрезмерное раздражение и нервозность.Общие причины раздражительности в виде проблем со здоровьемПовышенное раздражение может быть не только сезонным явлением, но и симптомом различных заболеваний или нарушений в работе организма.Нарушения работы щитовидной железы. Гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы) часто сопровождается повышенной раздражительностью, тревожностью и перепадами настроения. Гормоны щитовидной железы влияют на обмен веществ и нервную систему, и их избыток может вызывать эмоциональную нестабильность.Депрессия и тревожные расстройства. В их случае раздражение сопровождается чувством безысходности, апатией, нарушениями сна и аппетита. Весной, на фоне гормональных изменений, эти состояния могут обостряться.Хронический стресс. Постоянное напряжение, связанное с работой, личными отношениями или другими факторами, может привести к эмоциональному выгоранию. В таком состоянии даже незначительные раздражители вызывают бурную реакцию.Неврологические нарушения. При развитии вегетососудистой дистонии (ВСД) нарушаются механизмы регуляции работы вегетативной нервной системы, которая отвечает за адаптацию организма к внешним условиям. Поэтому может возникать раздражительность, преувеличенное реагирование на небольшие повседневные проблемы.Гормональные сбои у женщин. Предменструальный синдром (ПМС), беременность или менопауза у многих женщин сопровождаться перепадами настроения и сильной раздражительностью — это связано с колебаниями уровня эстрогена и прогестерона.Нарушения сна. В начале весны они возникают у многих из-за изменений световой дня и реакций организма на них. Недостаток качественного сна негативно влияют на нервную систему, поскольку мешает мозгу полноценно очищаться от потенциальных токсинов. Из-за этого человек становится более восприимчивым к стрессу и раздражителям.Сахарный диабет. Чрезмерная раздражительность является одним из его признаков.«Колебания уровня сахара в крови могут вызывать резкие перепады настроения, включая раздражение и агрессию. Это особенно характерно для людей с неконтролируемым диабетом».Что помогает справиться с раздражением?Сбалансированное питание. В рацион следует включить продукты, богатые витаминами группы B, магнием и омега-3 жирными кислотами — орехи, рыбу, цельнозерновые продукты, разнообразные овощи и фрукты.Регулярная физическая активность. Умеренные физические нагрузки стимулируют выделение серотонина, что помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Отлично подойдут прогулки на свежем воздухе.Полноценный сон. Нужно стараться спать не менее 7-8 часов в сутки.Стрессоустойчивость. Нужно осваивать способы, улучшающие контроль стресса: например, дыхательные упражнения. Это способствует снижению уровня тревожности, улучшает стрессоустойчивость.Консультация специалиста. Если состояние «всё бесит» портит жизнь, разрушает отношения и не поддается контролю, следует обращаться к врачу. Скорей всего, в этом случае потребуется обследование для выявления скрытых заболеваний, способных вызывать такое неуемное раздражение.

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