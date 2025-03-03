Добавить горечи и еще 5 способов избавиться от вздутия перечислила гастроэнтеролог Лебедева
По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, вздутие живота нередкая проблема — с этим симптомом хотя бы раз в месяц сталкивается каждый четвертый. Иногда дело в банальном переедании, и тогда серьезного повода для беспокойства нет — надо лишь умерить аппетит и следить за размером порций.
Но если вздутие живота случается регулярно, стоит обязательно поискать свою причину и выяснить, как можно себе помочь. Ведь причин у этой деликатной проблемы может быть не одна и не две.
«Ваше пищеварение должно быть комфортным. Если вы постоянно мучаетесь от газообразований и вздутий, это сигнал, что нужно разобраться с работой ЖКТ комплексно», — советует Диляра Лебедева.
6 способов от вздутия, с которых стоит начать
Доктор назвала в своем телеграм-канале способы избавиться от вздутия — большинство из них касается коррекции питания.
1. Держите под контролем работу желчного пузыря
Желчный пузырь хранит и выделяет желчь, необходимую для переваривания жиров. Если работа этого органа нарушена, это может привести к проблемам с пищеварением. В том числе к вздутию живота, дискомфорту и даже боли.
2. Добавьте в рацион горечи
Горькие продукты стимулируют работу желчного пузыря, ускоряют переваривание пищи и предотвращают застой желчи. Все это помогает улучшить процесс пищеварения.
Среди продуктов с горечью — например, рукола, артишок, грейпфрут.
3. Проверьте реакцию на молочные продукты
Попробуйте убрать «молочку» из своего меню на 2 недели и посмотрите, станет ли легче. Иногда именно молочные продукты вызывают вздутие и дискомфорт.
4. Не сочетайте продукты, которые плохо усваиваются вместе
Например, сладкие фрукты лучше есть отдельно от основной пищи.
Мясо и овощи — можно совмещать, а вот мясо с картошкой или макаронами — это уже нагрузка для ЖКТ.
5. Контролируйте стресс
ЖКТ напрямую связан с нервной системой. Расслабление, дыхательные практики и достаточное количество сна помогут снизить неприятные симптомы.
6. Проанализируйте свою микрофлору
Иногда вздутие и газообразование могут быть связаны с бактериальным дисбалансом в кишечнике. Возможно, стоит скорректировать питание или добавить пробиотики.
Что еще поможет
Врач-проктолог Елена Смирнова ранее говорила, что зачастую вздутие живота может возникать из-за дефицита жидкости в организме — старайтесь пить больше чистой воды в течение дня. Для решения деликатной проблемы врач также советовала избегать употребления сладкой и слишком жирной пищи, а еще есть чаще, но меньше.
Стоит обратить внимание на продукты, которые помогают защитить от вздутия живота. Среди них специалист называла
помидоры,
сельдерей,
авокадо,
кефир (свежий).
Кроме кефира и воды, кстати, от вздутия также рекомендуют зеленый и имбирный чай, комбучу, «золотое молоко».
И, наоборот, продукты, которые чаще всего вызывают вздутие, стоит ограничивать в своем рационе. У каждого человека реакции на еду могут быть индивидуальны, но есть наиболее частые продукты-провокаторы — их ранее называла врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая:
горох;
чечевица;
чеснок;
яблоки;
персики;
виноград;
продукты, богатые фруктозой;
мучные изделия;
газированные напитки;
соевые продукты;
орехи;
все виды капусты;
продукты, содержащие лектины (к таким относятся, например, красная фасоль, пшеница).
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