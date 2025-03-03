Добавить горечи и еще 5 способов избавиться от вздутия перечислила гастроэнтеролог Лебедева

Вздутие живота не просто неприятные ощущения и лишний дискомфорт. Это сигнал организма, что с пищеварением может быть не все в порядке.По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, вздутие живота нередкая проблема — с этим симптомом хотя бы раз в месяц сталкивается каждый четвертый. Иногда дело в банальном переедании, и тогда серьезного повода для беспокойства нет — надо лишь умерить аппетит и следить за размером порций.Но если вздутие живота случается регулярно, стоит обязательно поискать свою причину и выяснить, как можно себе помочь. Ведь причин у этой деликатной проблемы может быть не одна и не две.«Ваше пищеварение должно быть комфортным. Если вы постоянно мучаетесь от газообразований и вздутий, это сигнал, что нужно разобраться с работой ЖКТ комплексно», — советует Диляра Лебедева.6 способов от вздутия, с которых стоит начатьДоктор назвала в своем телеграм-канале способы избавиться от вздутия — большинство из них касается коррекции питания.1. Держите под контролем работу желчного пузыряЖелчный пузырь хранит и выделяет желчь, необходимую для переваривания жиров. Если работа этого органа нарушена, это может привести к проблемам с пищеварением. В том числе к вздутию живота, дискомфорту и даже боли.2. Добавьте в рацион горечиГорькие продукты стимулируют работу желчного пузыря, ускоряют переваривание пищи и предотвращают застой желчи. Все это помогает улучшить процесс пищеварения.Среди продуктов с горечью — например, рукола, артишок, грейпфрут.3. Проверьте реакцию на молочные продуктыПопробуйте убрать «молочку» из своего меню на 2 недели и посмотрите, станет ли легче. Иногда именно молочные продукты вызывают вздутие и дискомфорт.4. Не сочетайте продукты, которые плохо усваиваются вместеНапример, сладкие фрукты лучше есть отдельно от основной пищи.Мясо и овощи — можно совмещать, а вот мясо с картошкой или макаронами — это уже нагрузка для ЖКТ.5. Контролируйте стрессЖКТ напрямую связан с нервной системой. Расслабление, дыхательные практики и достаточное количество сна помогут снизить неприятные симптомы.6. Проанализируйте свою микрофлоруИногда вздутие и газообразование могут быть связаны с бактериальным дисбалансом в кишечнике. Возможно, стоит скорректировать питание или добавить пробиотики.Что еще поможетВрач-проктолог Елена Смирнова ранее говорила, что зачастую вздутие живота может возникать из-за дефицита жидкости в организме — старайтесь пить больше чистой воды в течение дня. Для решения деликатной проблемы врач также советовала избегать употребления сладкой и слишком жирной пищи, а еще есть чаще, но меньше.Стоит обратить внимание на продукты, которые помогают защитить от вздутия живота. Среди них специалист называлапомидоры,сельдерей,авокадо,кефир (свежий).Кроме кефира и воды, кстати, от вздутия также рекомендуют зеленый и имбирный чай, комбучу, «золотое молоко».И, наоборот, продукты, которые чаще всего вызывают вздутие, стоит ограничивать в своем рационе. У каждого человека реакции на еду могут быть индивидуальны, но есть наиболее частые продукты-провокаторы — их ранее называла врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая:горох;чечевица;чеснок;яблоки;персики;виноград;продукты, богатые фруктозой;мучные изделия;газированные напитки;соевые продукты;орехи;все виды капусты;продукты, содержащие лектины (к таким относятся, например, красная фасоль, пшеница).

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