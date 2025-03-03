Учёные выяснили, почему алкоголь влияет на здоровье людей по-разному
Главный автор исследования Брайан Ли пояснил, что общее состояние здоровья играет важную роль в том, насколько алкоголь будет вредить организму.
Мы знаем, что алкоголь токсичен для печени, и все сильно пьющие подвержены риску прогрессирующего заболевания печени.
Кроме того, выяснилось, что диабет, высокое давление и лишний вес способствуют накоплению жира в печени, что ведёт к её воспалению и дальнейшим осложнениям.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий